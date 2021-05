Seful Garzii de Mediu: "Numarul victimelor poluarii il depaseste pe cel al victimelor de COVID-19, la fel si daunele"

"Nu exista zi sa nu se incerce patrunderea in tara cu deseuri"

"Numarul victimelor in Romania, date de poluare , este mai mare decat cel de COVID. Pentru COVID am pus in miscare forte, am cheltuit bani extraordinar de multi, am tinut lumea in case, pentru poluare aproape nu facem nimic. Nu sunt bani, nu sunt forte, nu sunt ministere care sa lucreze in comun, dar numarul victimelor este mai mare la poluare", a declarat Octavian Berceanu la Digi24, vineri seara.Potrivit lui Berceanu, daunele sunt si ele foarte mari."Nu vorbim de mediu in aceasta ecuatie pentru ca problema de mediu, amprenta pe care o presupune poluarea de mediu este mult mai mare. Daunele sunt mai mari decat daunle de la COVID, dar nimeni nu vorbeste despre asta pentru ca ne scade foarte mult productivitatea in munca", a mai precizat Berceanu.Pana astazi, 30.174 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat in Romania de la debutul pandemiei.Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a mai declarat ca exista o adevarata piata neagra a deseurilor si ca nu exista zi sa nu se incerce aducerea in tara de deseuri, sub diferite forme. Berceanu a explicat ca numai cele 90 de containere de la Agigea ar umple un teren de fotbal cu un strat suficient de gros pentru sadirea unui arbore."Cei care ne urmaresc nu au o imagine a magnitudinii reale a fenomenului. Nu exista zi sa nu se incerce patrunderea in tara, sub o forma sau alta, mascata, cu deseuri pe la punctele de frontiera a Romaniei. Pe de alta parte, multe dintre aceste deseuri au alta eticheta, multe anexe completate, produse second hand, textile second hand care nu vor ajunge nicaieri sa fie vandute. Daca mergem pe langa gropile ilegale, langa Craiova sau chiar si langa Bucuresti , vedem ca sunt straturi, pe terenuri. Textile - 4 cm, PET-uri - 3 cm, fier vechi - 2cm. Vorbeste despre istoria noastra. Mergem pe malurile raurilor din jurul oraselor si asa arata profilul", a declarat Octavian Berceanu.Comisarul general al Garzii de Mediu a adaugat ca numai un singur transport are aproximativ 20 de tone de deseuri."Un transport are la 20 si ceva de tone. Vorbim de cele 90 de containere din Agigea. Daca le desfacem si am umple un teren de fotbal, am avea un strat pe el, ca sa ne facem o idee, un strat cat sa sadesti un arbore. Atat de mare este presiunea si interna si extrena vizavi de sanatatea oamenilor, incat noi ar trebui sa avem o strategie bine dezvoltata pe combaterea infractionalitatii de mediu, iar aceasta ar trebui sa fie printre primele cinci strategii care sa fie aprobata in CSAT pentru ca murim cu zile din cauza poluarii", a mai precizat Berceanu.In 11 mai, Octavian Berceanu a anuntat ca in Portul Constanta sunt 90 de containere care urmeaza sa fie verificate si acestea vor fi reintoarse in tarile de origine deoarece contin deseuri.El a precizat ca tot ce intra in Romania este verificat.In aceeasi zi au fost descoperite alte 25 de containere cu deseuri.