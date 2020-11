UPDATE Seful ISU Dobrogea, infectat cu noul Coronavirus, a decedat intr-un spital din Bucuresti

Seful ISU Dobrogea a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2 si internat, in cursul saptamanii trecute, la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. Dupa ce starea sa de sanatate s-a agravat, a fost transportat cu elicopterul SMURD la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de Biroul de presa al institutiei, noteaza Agerpres.Cu trei zile in urma, reprezentantii ISU anuntasera ca starea acestuia este stabila, scrie Constanta.info Daniel Gheorghe Popa s-a nascut la 26 iunie 1963 in Calarasi. Din 2016 este seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta.