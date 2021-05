Elev agresat de colegi pe motiv ca este grasut. Incidentul este cercetat de Politie si de Inspectoratul Scolar

"Va atasez pozele nepotelului meu de astazi de la scoala! Este elev in clasa a 6-a la Tudor si niste colegi "mai glumeti" l-au inchis in clasa si apoi chipurile l-au lasat sa iasa si i-au trantit usa sa-i prinda mana! Scuzati posibilele greseli dar sunt un car de nervi! Bullying sau proasta crestere a ajuns la cote maxime in scolile de "elita" din orasul asta in care sunt si multi copii ai caror parinti compenseaza totul cu bani", a scris matusa elevului.Politia a deschis o ancheta in acest caz."In urma informatiilor aparute in spatiul public, in care erau prezentate date care indicau ca un elev al unei unitati de invatamant din Targu Jiu ar fi fost victima bullying-ului, la nivelul IPJ Gorj au fost dispuse verificari pentru stabilirea imprejurarilor in care a avur loc fapta", a spus Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant al Politiei Gorj.Si Inspectoratul Scolar Judetean Gorj verifica acest caz: "Am trimis o echipa pentru a verifica situatia, sa vedem daca profesorii au stiut de acest incident si nu l-au semnalat", a precizat Dana Constantinescu, inspectorul scolar general al ISJ Gorj. Poate sa beneficieze de consiliere psihologica De asemenea, si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj s-a autosesizat."Vom demara procedurile conform competentelor legale. Minorului si familiei li se vor prezenta serviciile de care poate beneficia copilul, si anume evaluarea si consilierea psihologica", a precizat Minodora Sucea, purtatorul de cuvant al DGASPC Gorj.