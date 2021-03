Eleva de clasa a VII-a batuta de un coleg spre amuzamentul colegilor. Restul copiilor privesc si aplauda

"Politistii argeseni desfasoara verificari cu privire la o stare conflictuala petrecuta la o unitate de invatamant de pe raza localitatii Dobresti. Din verificari s-a stabilit ca starea conflictuala s-ar fi petrecut in data de 4 martie a.c., in pauza, intre un baiat de clasa a VI-a si o fata din clasa a VII-a, elevi ai respectivei unitati de invatamant", a anuntat Politia Arges.Politistii Sectiei de Politie Rurala Calinesti fac cercetari in cadrul unui dosar penal, intocmit pentru loviri sau alte violente.Totodata, situatia este monitorizata de politistii din cadrul Biroului de Siguranta Scolara Arges , care au planificat desfasurarea de activitati preventive cu elevii unitatii scolare, in colaborare cu reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Arges.Puteti urmari imaginile aici