Ministrul Educatiei: "Elevii vor reveni la scoala din 5 mai, cu exceptia celor din clasele terminale". Ce se intampla cu Evaluarea Nationala si Bacalaureatul

Elevii de clasa a VIII-a se intorc la scoala pe 10 mai si au cursuri pana pe 11 iunie. "Aceasta luna este foarte importanta pentru pregatirea lor, nu se justifica conditia de injumatatire a efectivelor de elevi in clasele terminale, in conditiile in care cei de clasa a patra, de exemplu, pot veni cu efectivele complete. Am cerut eliminare acestei conditii", a precizat ministrul.Examenele pentru Evaluarea Nationala vor incepe pe 22 iunie, iar Bacalaureatul, pe 28 iunie."Ceilalti elevi revin dupa scenariile anuntate", a adaugat Sorin Cimpeanu.Acesta s-a referit si la scolile speciale, subliniind ca este esential sa se permita prezenta fizica, intrucat mare parte dintre cei 27.750 de elevi sunt cu tulburari, inclusiv din spectrul autist, care au nevoie de prezenta fizica, au nevoie de cabinete de stimulare poli-senzoriala, psihomotorie, de locomotie, care nici un caz nu pot fi asigurate in online. Sorin Cimpeanu apreciaza ca pierderile provocate de criza sanitara sunt "foarte mari si neuniforme si pot fi recuperate cu greu", ca atare, "orice masura care vizeaza recuperarea acestor pierderi este binevenita"."Programul de ore remediale, care s-a putut derula inclusiv in vacanta, care presupune implicarea a 250.000 elevi e necesar, dar nu suficient, de aceea e necesara prezenta fizica. Am propus extinderea acestui program pentru anul scolar 2021 - 2022. Cei din clasele terminale nu vor mai putea beneficia de acest program", a adaugat ministrul Educatiei.Ministrul a spus ca in comitetul de joi a propus testarea in scoli cu teste noninvazive, masura care s-a luat si in scolile din Italia, Germania, Franta."Aceste teste sunt utilizate in scoli, trebuie validate ulterior prin teste PCR, dar sunt importante.E vorba de testarea elevilor cu simptome specifice si a elevilor contacti ai unor persoane confirmate. Guvernul va analiza si va decide", a spus ministrul. Riscurile nu pot fi eliminate total , crede ministrul, dar prin respectarea regulilor se pot tine sub control, astfel incat "sa nu avem o generatie intreaga de copii fara sansa de recuperare a acestor pierderi".