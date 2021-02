Scoala nu incepe in siguranta, avertizeaza elevii si studentii. Lista problemelor din scoli si universitati

Birocratie la redeschiderea scolilor

Caminele si cantinele, lasate in aer

Concret, elevii si studentii spun ca nu au fost consultati "in mod adecvat" , cu toate ca ei sunt beneficiarii primari ai sistemului educational."Consiliul National al Elevilor (CNE) si Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) critica lipsa unui dialog social mai larg in reahttps://ziare.com/scoala/stiri-invatamant/primul-semestru-de-scoala-va-avea-14-saptamani-si-se-va-incheie-inainte-de-sarbatorile-de-iarna-1660640lizarea acestui ordin, care a fost aprobat fara a consulta, in mod adecvat, beneficiarii primari ai sistemului educational: elevii si studentii", se arata intr-un comunicat de presa al ANOSR.Cele doua organizatii atrag atentia asupra procesului "birocratic" pe care unitatile de invatamant trebuie sa il parcurga pentru redeschidere.Cele doua organizatii atrag atentia asupra lipsei spatiilor scolare de tip "izolator" si a lipsei resursei umane medicale, fara de care persoanele simptomatice "nu pot beneficia de niciun fel de ajutor specializat, precum testarea rapida antigen COVID-19".Potrivit sursei citate, prevederi din Ordinul Comun "nu respecta indicatiile sanitare" precizate pana acum de catre autoritati si experti in sanatate publica."Autonomia universitara nu acopera elemente ce tin de instituirea de norme igienico-sanitare, iar universitatile nu au calificarea necesara pentru a stabili asemenea norme. Din acest punct de vedere, in actualul ordin nu mai regasim dispozitii privind caminele si cantinele, privind regularitatea dezinfectarii sau privind grupurile sanitare", se mai arata in comunicat.