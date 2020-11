VIDEO Deputatul Emanuel Ungureanu anunta ca este infectat cu Covid-19: Am purtat masca, am fost atent, dar se intampla

Deputatul Emanuel Ungureanu a anuntat marti seara, 10 noiembrie, pe Facebook, ca are coronavirus."Am Covid-19, dar ma tratez si ma simt bine! Aveti grija de voi, purtati masca, respectati regulile. Imi voi continua activitatea ca si pana acum in mediul online si voi comunica cu buzoienii in campanie prin mijloacele adaptate pandemiei prin care vom trece cu bine daca suntem solidari si empatici unii cu ceilalti", a scris deputatul.Acesta povesteste, intr-un mesaj video, ca a manifestat o forma medie de COVID-19, avand dureri musculare puternice, dar si febra, pana la 38,5."Trec si eu prin Covid, asa cum se intampla cu milioane de oameni. Am avut o forma medie, sunt in zona de vindecare acum. M-am infectat, cel mai probabil, in perioada de precampanie, cand eram la Buzau, am purtat masca, am fost atent, dar se intampla, de asta va rog sa aveti grija de voi. Nu trebuie sa aveti niciun dubiu, Covid exista, e un virus care se manifesta pentru unii mai puternic, la altii mai usor. Eu am avut o forma medie, am facut temperatura 37,5-38,5 care se resimte mult mai puternic. Nu mai stiam cum e sa fii bolnav, nu mai racisem de mult. Am avut dureri puternice musculare, putina tuse. M-am tratat cu paracetamol, cu vitamine, cu zinc, la indicatia medicului de familie, am vorbit si cu alti medici la telefon. Am facut o mica evaluare medicala. De azi sunt in izolare . (..) Au fost seri mai complicate, durerile musculare sunt destul de puternice, iti da o stare de confuzie, e diferit fata de gripa de sezon", spune Ungureanu.Deputatul anunta totodata ca va ramane activ in mediul online, iar pe strada, in campanie, se va intoarce din 20 noiembrie."Raman activ in online, voi face campanie tot de pe aceasta platforma, lucrez de acasa. Va fi o campanie atipica, va trebui sa avem unii grija de ceilalti si sa acceptam comunicarea online. Ma intorc din 20 noiembrie", a mai declarat deputatul.Emanuel Ungureanu candideaza la alegerile parlamentare pentru Camera Deputatilor, fiind primul pe lista USR Buzau.