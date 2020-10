Boc a anuntat cat va costa metroul din Cluj si cat vor dura lucrarile. Pretul pe kilometru, mai mic decat in Bucuresti

In prima etapa, metroul va strabate o parte a orasului si va asigura o legatura cu cea mai mare comuna din tara, Floresti, localitatea avand o populatie estimata de circa 70.000-80.000 de locuitori . Ulterior, linia va fi extinsa si spre alte localitati din zona metropolitana Cluj, scrie Adevarul.ro Studiul de prefezabilitate pentru metroul care va lega orasul de zona metropolitana a fost finalizat, va fi aprobat si de comuna Floresti si inaintat Guvernului. Proiectul va fi finantat si din fonduri europene din exercitiul financiar 2021-2027.In Bucuresti lucrarile la Magistrala 5 Raul Doamnei - Eroilor au costat 3,2 miliarde de lei, dar magistrala M5 are o lungime de numai 7 kilometri, mai putin de jumatate decat va avea metroul din Cluj. Astfel, pretul platit pe kilometru in Cluj ar urma sa fie cu 15%-20% mai mic.Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei, este finantata integral din fonduri externe nerambursabile in cadrul POS-T 2007 - 2013, POIM 2014 - 2020 (85%) si de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat prin HG nr. 374/2019 este de aproape 3,2 miliarde de lei. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct.Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala a ajuns la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou. Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.