Primarul Emil Boc, dupa imunizare: "Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok"

"Nimeni nu este in siguranta pana cand toti vom fi in siguranta", afirma Boc."Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze. Nimeni nu este in siguranta pana cand toti vom fi in siguranta! Maratonul continua, in final toti vom fi invingatori!", a scris Emil Boc pe Facebook, luni.El le-a transmis "multumiri speciale" corpului medical clujean pentru profesionalism, implicare si sprijin in combaterea pandemiei COVID-19.El a mentionat ca, pana in 14 februarie, in judetul Cluj s-au vaccinat 62.980 de persoane, dintre care 39.511 in prima etapa si 22.569 in etapa a doua.