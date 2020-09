Gabriela Firea versus Emil Boc: ce bugete au administrat si ce au reusit sa faca din banii primariei

Diferenta de locuitori

Promisiuni de mandat

Realizari in transportul in comun

Solutii pentru parcari si plata online

In 2017, Primaria Capitalei a avut un buget de circa 5 miliarde de lei. Anul urmator, Consiliul General a aprobat bugetul in valoare de 5,7 miliarde de lei. In 2019, Primaria Municipiului Bucuresti avea un buget in crestere, de 6,7 miliarde de lei, iar pentru 2020 a pregatit suma de aproape 10 miliarde de lei. In total, Gabriela Firea a avut pe mana in mandat aproape 25 de miliarde de lei.Un ultimii patru ani, primarul Boc a avut la dispozitie aproape 6 miliarde de lei. In anul 2017, Consiliul Local a aprobat bugetul in valoare de 1,35 miliarde de lei. In 2018, bugetul a fost de circa 1,1 miliarde de lei. In 2019, Cluj-Napoca a avut 1,5 miliarde de lei, iar pentru anul urmator a bugetat suma de 1,68 miliarde de lei.Aproape de finalul mandatului, in ianuarie 2020, Firea anunta ca Primaria Capitalei a atras, in ultimii trei ani, fonduri europene in valoare de 920 de milioane de euro, din care 360 de milioane de euro pentru finalizarea statiei de epurare Glina, 213 milioane de euro pentru modernizarea a peste 200 de kilometri din reteaua primara, 279 de milioane de euro pentru achizitia de tramvaie si autobuze electrice si 68 de milioane de euro pentru extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata.Cluj-Napoca a atras peste 400 de milioane de euro pentru proiecte derulate in exercitiul financiar 2014-2020, potrivit Radio Romania International Citeste si: "Revolutia in trafic" a Gabrielei Firea. Ce s-a ales din promisiunile primarului Capitalei, cu care si-a momit electoratul in 2016 Judetul Cluj are putin peste 730.000 de locuitori, iar Cluj Napoca are aproximativ 350.000 de locuitori. Bucurestiul are o populatie de 2,1 milioane, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Populatia Capitalei este, insa, mai numeroasa, daca includem chiriasii fara forme legale si studentii de la camine. Potrivit actualului edil, in oras ar locui circa patru milioane de persoane, aici incluzand si turistii. In ceea ce priveste numarul de autoturisme din orase, daca in Capitala sunt inmatriculate peste 1,4 milioane de masini, in Cluj, numarul acestora trece usor de 200.000.Emil Boc este, in prezent, la al patrulea mandat de primar al orasului Cluj-Napoca, dupa ce in 2004, 2008 si 2012 a castigat bataliile electorale. El a exercitat doar trei din aceste mandate pe deplin, demisionand in 2009 pentru a prelua functia de premier.Dupa ce a castigat fotoliul de primar al orasului Cluj-Napoca, in vara anului 2016, Emil Boc anunta ca prioritatile mandatului sau sunt traficul, parcarile, transportul public, dar si pastrarea orasului la nivel inalt, potrivit Monitorul de Cluj In materie de transport, Gabriela Firea promitea, in timpul campaniei electorale, "revolutie in materie de trafic in Capitala". Ea spunea ca va continua amenajarile de parcari de tip park&ride si va realiza parcari de resedinta. In plus, spunea ca va institui un sistem de plata al parcarii prin SMS si ca va extinde numarul de intersectii incluse in sistemul de management al traficului din Bucuresti (SMTB).In privinta modernizarii transportului public, Primaria din Cluj a accesat fonduri europene in valoare de 100 de milioane de euro pentru autobuze, troleibuze si tramvaie, iar peste 40% din flota de transport in comun este electrica. In ultimii patru ani, flota de transport in comun are 41 de autobuze electrice, cumparate din fonduri europene, 70 de troleibuze (20 de la bugetul local si 50 din fonduri europene), 75 de autobuze noi Mercedes tip Euro 6 si 19 autobuze noi Mercedes Setra pentru elevi. Transportul de autobuze scolare a fost implementat si extins la 14 trasee, iar in statiile de autobuz au fost introduse 70 de panouri care afiseaza ora de sosire in statie. In plus, a fost lansata o aplicatie pentru transportul in comun, iar costul unei calatorii se poate plati contactless sau prin aplicatia 24Pay. In plus, primaria din Cluj a introdus mai multe benzi speciale pentru transportul in comun.In luna aprilie a acestui an, a fost semnat contractul pentru studiile de prefezabilitate si fezabilitate pentru metroul si trenul metropolitan din Cluj. Contractul are o valoare de aproape 36 de milioane de lei. Linia de metrou ar urma sa se construiasca pe axa vest-est a zonei metropolitane: Gilau - Floresti Sud - cartierul Manastur - centrul orasului Cluj - Marasti. Cluj vrea sa implementeze un tren metropolitan care va acoperi intregul coridor feroviar cuprins intre halta Nadasel si statia Bontida, pe o lungime de aproximativ 43 de kilometri.In Bucuresti, primele mijloace noi de transport in comun din mandatul actualului edil au ajuns in 2018, facand parte din contractul de 400 de autobuze fabricate de turcii de la Otokar, care trebuiau sa ajunga in Bucuresti pana la finalul anului 2019. Ulterior, Primaria Capitalei a semnat contractul pentru 130 de autobuze hibrid de la Mercedes-Benz. In luna martie a acestui an, PMB a semnat contractul pentru achizitia a 100 de troleibuze. Recent, autoritatea a vrut sa cumpere 100 de tramvaie de la turcii de la Durmazlar, dar Astra Vagoane a contestat castigatorul licitatiei, iar aceasta a fost suspendata.Si Primaria Capitalei a introdus in 2017 o banda unica pentru transportul in comun pentru autobuze, pe Soseaua Bucuresti-Ploiesti, dar nu a fost o idee buna pentru trafic, care s-a desfasurat cu dificultate la intrarea in Bucuresti dinspre DN1. La o zi de la implementare, Firea a renuntat la banda unica din nordul Capitalei.Metroul bucurestean si centura Capitalei sunt in administrarea Ministerului Transporturilor. In timpul mandatului, Firea a cerut de la mai multi ministri ca Centura orasului sa treaca in administrarea PMB, argumentand ca lucrarile la constructia acesteia ar incepe mult mai repede. Pana acum, nici un minister nu a acceptat acest lucru.Si la capitolul parcari, Clujul are mai multe realizari. Orasul a pus pe lista mai multe spatii noi pentru masini, precum parkingul Negoiu-Mehedinti, cu 372 de locuri, Primaverii (376 de locuri) si Mogosoaia (294 de locuri). Parcarea poate fi platita online prin aplicatia ParkingPay, iar locurile de parcare libere sunt aratate in aplicatia Cluj Parking.Pentru Bucuresti, inca de pe vremea cand candida pentru functia de Primar, Gabriela Firea sustinea ca va construi locul de parcare si parcari de tip park&ride pentru ca soferii sa isi poata lasa masina la intrarea in oras, pentru a evita aglomeratia. Insa, abia in luna septembrie a anului trecut, Primaria anunta ca au inceput lucrarile la primul park&ride, cel din Pantelimon, un proiect in valoare de 21 de milioane de euro, care va pune la dispozitie 500 de locuri.La inceputul anului trecut, Primaria Capitalei a lansat sistemul de plata al parcarii prin sms, dar soferii erau nemultumiti ca nu puteau afla daca exista sau nu locuri libere in zona.Citeste si: Ce a promis si ce a livrat Gabriela Firea in materie de infrastructura rutiera in mandatul de primar al Capitalei Referitor la intersectiile din sistemul de management al traficului, in urma cu patru ani lipseau din sistem 280 de intersectii. De atunci pana in prezent, doar 66 de intersectii au fost incluse, potrivit analizei pe care o face Gabriela Firea, intr-un nou film de promovare din cadrul campaniei electorale.