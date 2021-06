Environ lanseaza ghidul "Baterel si Amy te invata" - o carte despre reciclarea corecta a deseurilor

Cartea este structurata in 12 capitole care abordeaza subiecte precum istoria reciclarii, modul de clasificare al deseurilor reciclabile si nereciclabile si detalii privind modalitatea in care se colecteaza selectiv corect, de cate ori poate fi reciclat un deseu si in ce se poate transforma dupa reciclare, exercitii practice, precum si o serie de recomandari pentru cei interesati sa isi aprofundeze cunostintele pentru un stil de viata mai prietenos cu mediul."In ultimii 14 ani, educatia ecologica a fost un pilon cheie in activitatea Asociatiei Environ. Dintre sutele de campanii si actiuni de constientizare pe care le-am organizat, un singur lucru nu s-a schimbat: investitia noastra constanta in proiectele dedicate educatiei pentru mediu a tinerei generatii. Noi avem ferma convingere ca educatia ecologica trebuie sa faca parte din educatia pentru viata. Obiceiurile si comportamentele pozitive se invata si cu cat mai timpuriu, cu atat mai bine. Cu cat devenim constienti mai repede ca orice gest are impact asupra mediului, cu atat putem schimba mai mult in jurul nostru si speram ca aceasta carte sa ajunga in mainile cat mai multor copii care vor deveni adulti responsabili si atenti cu Planeta", a declarat Roxana Puia, director de marketing Asociatia Environ.Un capitol special din carte este cel destinat reciclarii in jurul lumii, subiect care sta la baza noului sezon al serialului online "2 minute cu Amy". Incepand cu 5 iunie, sambata de la ora 10.00 pe canalul de Youtube Baterel - Eroul Reciclarii , Amy ii invita pe cei mici intr-o calatorie imaginara pe toate continentele incercand sa afle ce lucruri interesante recicleaza oamenii din alte parti ale lumii: de la orchestra din Paraguay care canta la instrumente realizate din deseuri, tinerii din Franta care transforma guma de mestecat in roti de skateboard si pana in satul japonez in care locuitorii sorteaza deseurile in 45 de categorii."Traim vremuri in care tinerii si copiii in general sunt foarte prezenti in mediul online, petrec mult timp pe platformele sociale, multi dintre ei fiind chiar adevarati specialisti in comunicarea pe social media si noi trebuie sa ne adaptam astfel incat mesajul nostru sa ajunga la ei. In aceste noi 10 episoade ale proiectului 2 minute cu Amy, incercam sa transformam tehnologia in aliatul nostru in lupta pentru eco-educatie si sa povestim despre reciclare intr-o maniera cat mai atragatoare, combinand informatii care tin de cultura generala cu lucruri inedite care se intampla peste tot in lume si trucuri pentru reciclare creativa", a declarat Ana Maria Radulescu (Amy), manager de proiect Environ.Cartea "Baterel si Amy te invata" a fost realizata de Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si va fi disponibila gratuit unitatilor de invatamant participante in campania de educatie ecologica Baterel, Eroul Reciclarii sau la cerere tuturor celor interesati pe www.magazinbaterel.ro Asociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ de peste 14 ani conceptele de colectare selectiva, reciclare, economie circulara si sustenabilitate.