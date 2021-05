Epopeea bratarilor electronice de urmarire a agresorilor. Cand va deveni functional sistemului de monitorizare

10.000 de infractiuni de violenta in familie

De unde vin banii

Ce nu exista inca sunt bratarile si nici sistemul informatic care sa monitorizeze aceste dispozitive. Cel mai devreme, un asemenea sistem ar putea deveni functional abia la anul, in luna martie, prevede documentul publicat in Monitorul Oficial."Bratara nu poate fi folosita fara sistem . Faptul ca legea a fost publicata in Monitorul Oficial pentru mine are zero valoare. Pana nu vezi prima glezna de agresor care sa fie incorporata in sistem, altfel degeaba o ai, nu inseamna nimic", a explicat pentru Ziare.com Simona Voicescu, presedintele Asociatiei Necuvinte."Daca in ianuarie isi dau seama ca nu au cum sa termine sistemul si depun o solicitare de amanare a termenului, nu rezolvam nimic. Ne iau pe politica pasilor marunti", a completat aceasta.Bratarile sunt insa esentiale mai ales in contextul in care pandemia a acutizat problemele legate de violenta in familie.De pilda, in primele trei luni din 2021, au fost sesizate 10.425 de infractiuni prevazute de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, arata datele Inspectoratului General pentru Politia Romana.Dintre acestea, cele mai multe au fost 6.005 au fost infractiuni de lovire sau alte violente, 1.693 infractiuni de abandon de familie si 1.019 infractiuni de amenintare.In aceeasi perioada au fost emise 2.046 de ordine de protectie provizorii si 2.112 ordine de protectie (948 provenite din ordine de protectie provizorii), arata aceleasi date."Codul penal le mentioneaza inca din 2014. Sunt bune dar lipsesc cu desavarsire. Sunt foarte multe tari care folosesc aceste bratari. Prin aceasta monitorizare se realizeaza cel putin doua lucruri. O data, stii ce a facut omul si folosesti mijloace infime, pentru ca el iti apare oricand in vizor. In al doilea rand, bratara va avea rol de descurajare a celui care o poarta", a declarat pentru Ziare.com Dan Antonescu, expert criminolog.Problema, arata cei din sistem, e legata de banii din care vor fi achizitionate bratarile, cele pentru proiectul pilot cu desfasurare in Bucuresti , respectiv sistemul de monitorizare. Concret, sistemul va fi implementat de catre Politia Romana, Administratia Nationala a Penitenciarelor si Serviciul de Telecomunicatii Speciale."Interesant este cum se va finanta acest sistem - din bugetul de rezerva al Guvernului. Cu alte cuvinte, daca la anul in martie proiectul pilot nu va fi gata, cele trei institutii de mai sus vor spune ca este vina guvernului care nu le-a oferit finantele prevazute in lege. Si-au creat o portita de iesire. Daca la anul, in martie, o femeie este ucisa, vor putea spune ca nu au mijloacele tehnologice necesare la indemana sa protejeze victima", a punctat Simona Voicescu.