"Eroina cu par albastru" care a salvat un om lovit de masina. "Nu s-a miscat de pe pozitie pana n-a venit echipajul SMURD"

Mihai Straulescu, unul dintre martorii la accident, a tinut sa povesteasca totul, pe pagina sa de Facebook , fiind incantat atat de "eroina cu par albastru", dar si de viteza de reactie a echipajelor de interventie care au reusit sa ajunga la caz in doar cateva minute, desi traficul din Bucuresti era infernal la acea ora."La noi astazi a fost un accident! Foarte grav! Ei bine, s-a intamplat in Romania! Tara asta a nimanui, unde totul merge prost! Si unde ni se spune in orice moment ca nu mai avem nicio sansa! Accidentul s-a intamplat la ora 12.55, in Strada Preciziei! Cu cateva minute inainte, o fata a intrat in showroom. Mi-a atras atentia ca avea parul vopsit in albastru! O pustoaica in trend, mi-am zis. Peste cateva minute am auzit bubuitura! Am crezut initial ca s-au lovit doua masini.Am iesit, pe strada tipa o femeie. Tipat de groaza! Am paralizat cu totii! Si acum sa vedeti continuarea... Imediat fata in albastru s-a repezit la victima! Aceasta se misca spasmotic! A imobilizat-o si a inceput sa ii vorbeasca. La 12.57 am sunat la 112. In maxim un minut terminasem de vorbit cu toti, Dispecerat, Politie, Smurd. Peste inca un minut a aparut primul politist care a oprit circulatia. La 8 minute de la apel sosea Smurdul! 8 minute, in conditiile unui trafic infernal! In tot acest timp fata a stat cu victima si i-a sustinut capul! I-a vorbit, a linistit-o, a predat-o celor de la Smurd... Dupa aceea am aflat ca era asistenta medicala!! Noi eram incremeniti iar ea se purta apoi ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat! Pentru ca salveaza vieti in fiecare zi... Mi-am facut curaj, m-am dus la ea si am avut puterea sa ii spun doar atat... "Sa va dea D-zeu sanatate!!!"Deci, sa recapitulam...12.55 accident, o fata sare sa ajute victima si nu se misca de pe pozitie pana nu vine echipajul Smurd, primul politist vine dupa 1 minut, apoi dupa alte 7 ajunge echipajul de urgenta, impreuna cu alt echipaj de politie! Victima este preluata!", a povestit pe pagina sa de Facebook, Mihai Straulescu.Acesta a incheiat mesajul, indemand cititorii sa nu uite sa inchine un pahar in cinstea eroinei cu par albastru."Nu stiu ce credeti voi dar eu iubesc tara asta! Si oamenii ei... Si, apropo, cand va mai aduceti aminte, inchinati un pahar si eroinei noastre cu parul albastru!!! Update...in fotografia din partea dreapta nu venise Smurdul. Asa a stat pana au bagat targa sub victima!"