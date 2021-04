Recalcularea pensiilor. Raluca Turcan anunta ca urmeaza sa fie reevaluate aproximativ 48.000 de dosare din cauza unor erori

"Primele doua etape de evaluare a dosarelor de pensii au fost incheiate si au fost finalizate 202.000 de dosare din cele aproximativ 250.000 verificate. Pentru ca s-au strecurat unele erori si parte din dosare trebuie reevaluate, i-am rugat astazi pe directorii caselor judetene de pensii sa trateze cu maxima seriozitate acest proces, pentru ca este foarte important ca in format electronic sa apara toti indicatorii cu valoare de contributivitate in calculul pensiilor, astfel incat, recalcularea sa reflecte toata activitatea contributiva pe care oamenii au avut-o", a scris, miercuri, pe Facebook Raluca Turcan.Ministrul a mai precizat ca exista un draft al unei Ordonante de Urgenta care prvede mai multe masuri pentru activitatea de evaluare si recalculare a pensiilor."Suplimentam pe perioada determinata personalul caselor judetene de pensii in acest proces de evaluare. Noi estimam ca ar fi nevoie de suplimentarea cu 1.000-1.500 persoane si estimam ca procesul de recrutare va incepe in aproximativ 2 luni.Un alt aspect care va fi stabilit prin aceasta ordonanta de urgenta se refera la remunerarea personalului angrenat in acest proces de evaluare. Sunt angajati din casele de pensii care si-au dublat activitatea si ei trebuie stimulati", a mai prcizat ministrul Muncii.Potrivit Ralucai Turcan, "avem nevoie de o matrice exacta a modului in care sa asezam stimulentele pe care le vom acorda personalului implicat in procesul de evaluare a dosarelor de pensii, insa trebuie acordate diferentiat, in functie de gradul de implicare a fiecarui angajat"."Ordonanta de urgenta pe care o pregatim va stabili cadrul general si va detalia metodologia de normare a activitatii angajatilor din casele de pensii", a mai afirmat ministrul Muncii.Turcan anunta, de asemenea, ca a fost evaluat stadiul calcularii dosarelor nationale si internationale de pensii, astfel incat sa nu existe intarzieri."Pe dosarele nationale de pensii avem un progres semnificativ: de la restante de 20.000 dosare am ajuns la o restanta de doar 54 dosare care au termenul de 45 de zile depasit. In cazul pensiilor internationale lucrurile arata mai bine, insa mai avem o restanta de 2.400 dosare, 1.500 dintre acestea fiind in relatia cu Italia.In acest context, conducerea Casei Nationale de Pensii Publice va avea o intalnire on-line cu autoritatile din Italia, astfel incat sa avansam si pe aceasta parte de calcul a dosarelor internationale de pensii", a mai anuntat Turcan.