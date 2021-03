Eroul din Al Doilea Razboi Mondial ajuns la varsta de 99 de ani. Comunistii l-au trimis la inchisoare pentru ca nu a vrut sa intre in colectiv

Simion Balos este unul dintre putinii veterani ai celui de-al doilea razboi mondial care mai supravietuiesc in judetul Alba."Sanatatea sa extrem de precara nu ne-a permis sa il vizitam. Un atac vascular puternic, petrecut la finele lui ianuarie, il sfarseste, incet-incet, pe eroul bland, cu fata mereu stralucitoare si ochii de un albastru fermecator. Este ingrijit cu dragoste si devotament de catre fiica sa , doamna Maria Cristea , care de cativa ani, de cand s-a pensionat, s-a mutat la casa parinteasca, pentru a-i oferi tatalui sau ajutorul si grija binemeritata", spune Petruta Pop, seful Cercului Militar Alba Iulia. Eroul cu ochi albastri a fost inregimentat la Artilerie la varsta de 18 ani, iar pe frontul de Est a luptat timp de 1 an si 5 luni. Ca multi alti soldati, Simion Balos cade prizonier si este dus in Siberia timp de 3 ani si 3 luni. In aceasta perioada, a avut parte de o experienta foarte grea, lucrand la o fabrica de armament, apoi la mina, iar, spre final, la taiat arbori in padure.Aici il cunoaste pe Emil Rodean, veteranul de razboi din Berghin (decedat in 2018), caruia ii salveaza viata intr-un anumit context. Peste ani, Rodean l-a cautat la Galda de Sus, cand a aflat ca traieste, pentru a-i multumi cum se cuvine. L-a imbratisat strans si i-a zis: "Multumesc, Simioane, ca mi-ai salvat viata la rusi. Daca nu ziceai sa cobor de acolo, eu, acum, eram mort".In ciuda varstei sale tinere, Simion Balos, prin diverse intamplari care starnesc hazul , ajunge sa fie pe placul multor comandanti rusi, astfel incat, spre finele prizonieratului, va conduce brigazi de prizonieri la munca in padure, dar si brigazi de rusi civili.Intors acasa, comunistii au incercat sa-i tulbure linistea redobandita si libertatea, insa nereusind in veci sa-l convinga sa intre in colhoz, devenit, mai tarziu, colectiv. Le spunea acestora: "eu am vazut si auzit prea multe ca voi sa ma pacaliti. Lasati-ma in libertatea mea!", dar, ca pedeapsa, comunistii i-au dat cateva luni de concentrare. Astfel, ca Simion Balos, din Galda de Sus, este si fost detinut politic, avand la vremea aceea curajul sa se impotriveasca hidrei comuniste, dupa aproape 5 ani de razboi si prizonierat.