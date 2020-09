Povestile vedetelor din Romania care s-au vindecat de COVID-19. Marturii emotionante despre cum au trecut peste cumplita boala

Gica Popescu si Sorin Cartu, infectati cu noul Coronavirus

Geanina Staicu-Avram, cunoscuta drept Jamila Cuisine, a anuntat, in luna septembrie, ca a fost infectata cu COVID-19, dupa ce a luat virusul de la sotul ei."Am purtat mereu masca si am purtat-o corect, am pastrat distanta sociala, nici macar n-am plecat nicaieri in vacanta anul acesta, tocmai pentru a ma proteja si pentru a-i proteja pe ai mei. Ma simteam ca intr-un vis urat care parea sa nu se termine. A urmat apoi o cursa cu obstacole intre telefoane la DSP, controlul zilnic al politiei locale, carantinare pentru sotul si copiii mei, izolare pentru mine. Imi sarea inima din piept cand vedeam pe ecranul telefonului apel de la un numar de fix. Stiam ca fie e DSP-ul, fie ambulanta. Pe scurt a fost o perioada extrem de grea pentru mine, iar moralul meu a fost la pamant. Nu am vrut atunci sa spun nimanui", a scris Geanina Staicu pe Facebook Interpreta de muzica populara, Irina Loghin, in varsta de 81 de ani, anunta ca este gata sa urce pe scena dupa ce s-a vindecat de COVID-19. Solista va canta duminica, 20 septembrie, la un popular domeniu turistic din Buzau."Dragii mei, dupa cum probabil ati aflat, am fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Vreau sa va asigur pe toti ca sunt bine, ca nu am avut si nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonara si toate analizele de sange au iesit in regula. Mi-am facut testul din proprie initiativa, fiind a treia oara cand il fac, la distanta de o luna. Din pacate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul sa fie pozitiv. Dar Dumnezeu ma iubeste si m-a ferit de o forma mai agresiva a acestei boli. Cu emotii in suflet v-am simtit aproape in aceste zile", a transmis artista pe contul de socializare.Jurnalistul Marius Tuca a fost depistat pozitiv cu coronavirus, la inceputul lunii septembrie. Acesta a fost internat pentru 24 de ore. Starea lui de sanatate era buna, nu avea febra si nici alte simptome specifice. Examenul CT al plamanilor nu a relevat configuratii anormale. Nivelul saturatiei oxigenului in sange era de 97%, anunta Aleph News."Sper sa trec cat mai bine de aceasta incercare pe care viata mi-a pus-o in fata si sa ma intorc in studio. Imi iubesc profesia, colegii si spectatorii. Daca tot nu am avut concediu anul acesta, covidul mi-a creat aceasta oportunitate. Tineti aproape, dar nu mai aproape de un metru jumatate", a declarat Marius Tuca.In luna iulie, Andreea Esca a povestit despre experienta prin care a trecut impreuna cu familia, dupa ce s-a infectat cu noul Coronavirus."Am fost bolnava si eu, si sotul, si unul dintre copii. Primul s-a imbolnavit sotul meu. La mine, simptomele au aparut dupa cinci zile. Sotul meu a fost mult mai grav, a ajuns la Terapie Intensiva, pe ventilatie mecanica, iar asta a fost pentru mine un soc, pentru ca nu intelegeam cum un om atat de puternic, sportiv, nefumator, cu o stare buna de sanatate, fara nicio boala cronica, cu o viata ordonata, poate face o forma atat de severa. Plamanii lui au fost afectati intr-un timp extrem de scurt. El a facut cea mai grava forma dintre noi, a ajuns la Terapie Intensiva, pe ventilatie", a povestit Andreea Esca.In timpul verii, Andreea Esca a participat la o petrecere de lansare a unui hotel pe litoralul romanesc. Petrecerea s-a desfasurat atat in aer liber, cat si in spatiul inchis. Ulterior au aparut mai multe poze si filmari, in care jurnalista PRO TV aparea fara masca de protectie in mijlocul aglomeratiei din aer liber."Habar nu am de unde ne-am imbolnavit, nu cred ca are legatura cu acea petrecere. Nimeni de acolo nu a iesit pozitiv. Putem lua de oriunde, oricand. Ne-am protejat cat am putut de mult, dar am lasat garda jos prea devreme. Am lasat garda jos prea devreme si regret asta. Chiar si mici neglijente ne pot costa", a mai spus Esca in cadrul interviului publicat de PRO TV.In luna iunie, cantaretul Marcel Pavel a anuntat ca a fost testat pozitiv pentru SARS-CoV-2 si a fost diagnosticat cu dubla pneumonie."Nu am declarat si nu sustin faptul ca exista acest virus ordinar, nu l-am inventat eu, nu eu v-am blocat in case, nu sunt o autoritate in acest sens, nu sunt virusolog sau epidemiolog pentru a va spune ca acest nenorocit de Covid-19 exista sau nu exista, intrebati-i pe cei care l-au inventat si l-au raspandit pe intreaga planeta! Am fost diagnosticat cu dubla pneumonie, boala care iti da niste stari cumplite! Faptul ca la cele 2 testari de Covid de pana acum am iesit pozitiv nu ma incanta deloc, dar trebuia sa dau niste lamuriri in acest sens si sa va impartasesc si voua aceasta intamplare nenorocita prin care trec si nu va doresc la niciunul dintre dumneavoastra sa treceti prin ceea ce trec eu! Nu sunt obligat sa dau explicatii, dar am facut-o din bun simt civic! Dumnezeu sa ne binecuvanteze!", a scris Marcel Pavel, pe pagina sa de Facebook.La inceputul lunii septembrie, Adelina Pestritu anunta ca a fost testata pozitiv pentru noul Coronavirus. Aceasta a declarat ca recent a fost foarte activa, participand la numeroase sedinte foto In plus, ea a spus ca s-a antrenat in sala de fitness, dar a incercat sa se protejeze cat mai mult de o posibila infectie. Dupa ce a ramas fara gust si miros si-a dat seama ca ar fi bine sa se testeze de COVID-19. Vedeta anunta, in urma cu doua zile, pe pagina sa de Facebook, ca a revenit in trafic, cu masina.Scriitoarea Petronela Rotar se numara printre persoanele care s-au imbolnavit de Covid-19. Aceasta a povestit experienta pe blogul personal, dupa ce s-a vindecat de boala, in luna august."De unde am luat virusul, mai ales ca eu m-am ferit si mi-am luat mereu masuri, am purtat masca, am dezinfectat si cumparaturile? Nu de pe terase, nu de la mare, nu din magazine sau din padure - ci din cercul foarte restrins de apropiati de care nu m-am ferit, din familie adica - am vazut ca si studiile spun asta si are mult sens", povesteste Petronela Rotar.Scriitoarea explica simptomele pe care le-a avut, dar si haosul administrativ cu care s-a confruntat."Am avut simptome amestecate, preponderent neurologice si digestive. Dupa prima faza cu nasul care curgea, mucoasa s-a uscat foarte tare si simteam ca respir foc cand trageam aer pe nas. Plus dureri de ochi si cap, in spatele sinusurilor, lipsa miros si gust, o oboseala foarte stranie, diaree si dureri de stomac. Nu am tusit, nu am facut febra. Mi-am monitorizat mereu saturatia de oxigen, nu a coborit sub 96-97. O singura data, dar era pe panica, si-a revenit cum am facut niste exercitii corecte de respiratie si m-am linistit. Nu am necesitat internare si m-am tratat cu ajutorul unor medici pe care ii cunosc din spitale Covid in SUA si Brasov, care mi-au zis ce sa fac si sa iau, asta si fiindca la DSP nu a raspuns nimeni si nici nu m-a sunat nimeni in toata perioada (era si vid legislativ), iar medicul de familie a zis ca sa mai incerc la DSP, unde in continuare nu raspundea nimeni. Haos total, spitalele pline, oameni putini la DSP, dar asta stiti deja. Insa am luat in calcul tot timpul ca, daca ma simt mult mai rau, voi suna dupa ambulanta. Din fericire, nu a fost cazul", completeaza scriitoarea.Petronela Rotar explica ca, dupa doua saptamani de boala, inca se confrunta cu efectele acesteia: oboseala si dureri de cap.Fostul international Gica Popescu a fost infectat cu noul Coronavirus. Acesta a povestit ca boala i-a provocat complicatii si anume o pneumonie interstitiala, o infectie survenita la sacii aerieni de la nivelul plamanilor."Au fost ceva complicatii, am avut pneumonie interstitiala. Acum sunt foarte bine. Sper sa revin cat mai repede alaturi de echipa", a declarat presedintele clubului Viitorul Constanta pentru Pro Sport.Presedintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a fost testat pozitiv cu Sars-CoV-2 si a declarat ca este asimptomatic, dar patronul clubului, Mihai Rotaru, a facut o forma destul de serioasa a bolii Covid-19, insa acum este mai bine."Ramai sub un anumit stres, sub un anumit risc, in special pana intre zilele 9 si 11. Dar nu a fost nimic cu plamanii. In general, aici sunt problemele, sa nu ajunga la plamani, atunci se manifesta", a declarat Cartu.