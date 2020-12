Escrocul care se pretindea avocat si insela din penitenciar prin metoda accidentul. Pedeapsa primita dupa ce a convins cinci batrani sa plateasca peste 70.000 de lei

Cum actiona escrocul

Potrivit rechizitoriului, in perioada ianuarie-februarie 2013, Cernat Danut Georgian, incarcerat in Penitenciarul Giurgiu, fiind ajutat de complici din exterior a indus in eroare mai multe persoane vatamate prin metoda accidentul. In concret, acesta apela diverse persoane gasite in cartea de telefoane Pagini Aurii si le aducea la cunostinta ca fiul/fiica sa a avut un accident rutier soldat cu moartea unei persoane. Pretinzand ca este avocat, folosea numele complicilor care ulterior ridicau banii si le solicita persoanelor vatamate diverse sume de bani pentru a-i reprezenta pe copiii lor in fata organelor judiciare sau pentru a rezolva sa nu fie arestati sau condamnati.Dupa depunerea sumei de bani, inculpatul le solicita persoanelor vatamate sa-i comunice codul transferului, pe care ulterior il comunica complicilor care ridicau sumele depuse pe numele lor si le predau acestuia. Modalitatea de comitere a faptei rezulta din declaratiile a doi complici care l-au ajutat, precum si din declaratiile a doi suspecti. De asemenea, preocuparile infractionale ale inculpatului au rezultat si din declaratia unui colegului de celula si a unui alt martor incarcerat, de asemenea, in Penitenciarul Giurgiu, la momentul comiterii faptei.In ceea ce priveste faptele complicilor, instanta a retinut ca au achitat o parte din prejudiciul cauzat persoanelor vatamate si s-au impacat cu acestea, exceptie facand fostul detinut, care, in pofida numeroaselor cautari efectuate, in cursul urmaririi penale, nu a fost gasit pentru a fi audiat. Astfel, in 12 noiembrie 2020, Cernat Danut Georgian a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru infractiunea de inselaciune in forma continuata. Instanta a adaugat la pedeapsa si restul de 710 zile de inchisoare ramase de executat din pedeapsa anterioara.In 24 ianaurie 2013 a apelat telefonic o persoana din Alba Iulia si pretinzand ca este avocat i-a adus la cunostinta ca fiul sau a provocat un accident rutier in orasul Teius soldat cu moartea unui copil si este nevoie sa-i expedieze suma de 2.500 euro pentru a-l reprezenta in fata organelor judiare. Victima a predat ulterior suma de 7.500 lei, care a fost ridicata de unul dintre complicii detinutului. Peste cateva zile, a sunat o alta persoana careia i-a adus la cunostinta ca fiica sa a provocat un accident rutier in orasul Brasov soldat cu moartea unui copil si este nevoie sa-i expedieze suma de 2.500 euro pentru a o reprezenta in fata organelor judiciare. Si in acest caz, victima a fost convinsa sa predea 3.000 lei. In februarie 2013 au urmat alte trei infractiuni, victimele fiind inselate cu 3.000 de euro, 30.000 lei si 3.500 de euro. Prejudiciul total este in valoare de 40.500 de lei si 6.500 de euro."Instanta va avea in vedere faptul ca pedeapsa este o masura de constrangere si totodata o modalitate de reeducare a condamnatului, scopul pedepsei fiind prevenirea savarsirii de noi infractiuni. Prevenirea savarsirii de noi infractiuni nu se rezuma numai la impiedicarea condamnatului de a comite alte incalcari ale legii penale, ci are ca scop si atentionarea celorlalti destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de incalcari, fiind astfel satisfacute atat scopul imediat cat si scopul mediat al pedepsei. Nu se poate vorbi de scopul preventiv al pedepsei intelegand prin aceasta numai dezideratul impiedicarii condamnatului de a savarsi noi infractiuni, ignorandu-se valentele educative si intimidante ale pedepsei pronuntate fata de ceilalti membri ai societatii", astfel motiveaza instanta decizia de condamnare a barbatului. Acesta a contestat hotararea, iar dosarul a fost transferat la Curtea de Apel Alba Iulia.