INTERVIU Psihiatrul Eugen Hriscu: "Traim un tsunami de afectiuni psihiatrice si psihologice. La Ministerul Sanatatii nu avem nici o initiativa"

"Lipsa controlului declanseaza trauma"

"Sistemul psihiatric s-a invatat sa stea in fotoliu si sa astepte pacientul"

"Cei care suna acum la linia telefonica sunt parintii adolescentilor care beau alcool"

"Oamenii sunt tratati ca niste saci de oase si carne fara suflete"

"Avem nevoie de un Fauci, de un domn doctor, nu de un domnul colonel"

Medicul sustine ca deja ne aflam in fata "unui veritabil tsunami" de afectiuni psihice si psihiatrice dintre cele mai grave in randul adolescentilor afectati de pandemie.Nu cred ca vorbim neaparat de o epidemie de stres post-traumatic. Problema este ca nu trebuie sa asteptam finalul pandemiei pentru ca traim acum un veritabil tsunami de afectiuni psihiatrice si psihologice. Clinicile de psihiatrie sunt inundate, cazurile sunt din ce in ce mai dificile si oamenii sufera tot mai mult pentru ca noi, in Romania, si as vrea sa scriu pe toate gardurile posibile asta, nu avem interventie in sanatate mintala care sa abordeze pandemia in momentul de fata. Nu avem serviciu pentru adolescenti de niciun fel Am deschis acum un serviciu in cadrul clinicii unde lucrez, unde. Colegii mei sunt excedati. Vorbim de ideatie suicidara, de consum de droguri, de depresie, de apatie, cu cat sunt mai mici, cu atat sunt mai sever afectati. Adultii cumva au un univers, au o viata, au o istorie pe care sa se bazeze, un tanar de 12, 14, 15 ani care sta inchis in casa, este separat de prietenii lui, are realmente o problema, se decompenseaza.Iar noi, in momentul de fata,Exista Centrul National de Sanatate Mintala care in continuare nu are director, interimar este o doamna contabil, mai este un asistent social, sau ceva de genul acesta. Deci structura Ministerului Sanatatii care ar trebui sa se ocupe de sanatatea mintala in Romania este condusa de un contabil.Evident, avem nevoie de servicii . Ce s-a intamplat in timpul acestei pandemii este ca tot felul de firme si corporatii au deschis niste linii telefonice ca si cum cu linia telefonica se rezolva sanatatea mintala in Romania. Avem nevoie de servicii care sa nu mai fie in cadrul spitalelor. Spitalele de psihiatrie sa dezvolte servicii de echipe mobile pentru ca avem o alta problema.In momentul de fata, sanatatea mintala in Romania este in mare parte cantonata in spitale si atunci oamenii nu se mai duc in spital din cauza COVID-ului.Cumva, nu stiu daca trebuie sa asteptam sindromul post-traumatic post COVID, pentru ca deja pandemia creaza o presiune enorma pe sanatatea mintala a populatiei.Cu siguranta ca cei care au facut boala au o alta experienta decat cei care au asteptat in casa. In general, elementul principal, cel mai important in declansarea unei traume sau ca o experienta sa fie traumatica, nu este nici intensitatea suferintei, nici durata ei, ci sentimentul de lipsa de control.Daca esti prins intr-o mana si faci ceva, sapi cu mainile ca sa poti sa iesi de exemplu, esti mai pazit de a dezvolta trauma dupa aceea decat omul care este in aceeasi situatie si traieste sentimentul ca nu are nimic de facut, ca soarta lui este pecetluita si ca realmente nu poate sa intervina cu nimic pentru a scapa.Este sentimentul de neajutorare, de neputinta, incapacitatea de a face ceva si cred ca multi oameni au avut acesta traire, mai ales cei care au facut boala., la aniversarea zilei cand au facut boala, sa inceapa sa se simta rau, anxios, de exemplu. Este un element de trauma retrairea starii de anxietate in momente care iti aduc aminte de situatia respectiva.Pana sa ajungem acolo cred ca ar fi extraordinar de important sa dezvoltam niste interventii acum , si nu vorbesc de telefon, de call center. Din pacate sistemul psihiatric s-a invatat sa stea bine mersi pe fotoliu si sa astepte ca pacientul sa intre pe usa.cu care personalul spitalului sa mearga sa evalueze pacientii la ei acasa, sa verifice daca tratamentul este luat corect, sa-i ajute pe oameni cu ce au nevoie. Apoi pe zona de adolescenti, avem nevoie de centre. Statul roman are nevoie de investitii in serviciile de sanatate mintala.Eventual, prin intermediul ONG-urilor, pentru ca mi-e greu sa cred ca interventiile prin intermendiul acestor structuri monolitice de tip Obregia, Socola sa se miste in timp util. Recent, in Anglia, a fost o miscare foarte puternica la nivel oficial prin care au tras un semnal de alarma ca adolescentii si copiii sunt in pericol major sa aiba probleme de sanatate mintala cauzate de pandemie. In niciun caz. Si daca va uitati, acestea s-au inchis, rezultatele sunt mai degraba modeste, adica nu se rezolva cu un telefon. Oamenii au nevoie de servicii directe , sa vorbeasca cu psihiatrul, cu psihologul, parintele are nevoie sa se duca undeva cu copilul.Trebuie sa faci ceva cu ei, un pic de terapie, art-terapie si nu intr-un cadru institutionalizat, de genul spitalelor.Atunci cu siguranta. Este greu de evaluat in momentul acesta ce a fost bine si ce a fost rau. Parerea mea este ca lucrurile au functionat din mers, iar autoritatile s-au adaptat la ceea ce se intampla. Perioada aceea, acuta, a trecut, acum am intrat intr-o zona de lunga durata,Noi, cei care lucram in sistem, am atentionat Ministerul Sanatatii de foarte mult timp. Avem aceasta problema uriasa. Spitalele psihiatrice sunt greu accesibile,Stressul functioneaza ca o frictiune constanta pe sanatatea psihica a omului. Cu cat aceasta sanatate psihica este mai fragila cu atat oamenii vor "crapa", se vor "sparge", cei mai fragili primii si tot asa, unii dupa altii. Avem oameni cu probleme de alcool, cu probleme de droguri, cu tulburari psihiatrice grave si in spatele acestora vine un val de adolescenti cu mari, mari, mari probleme.Avem o linie telefonica functionala de dinainte de pandemie pe zona de tulburari de consum de alcool, unde oamenii sunau, fie ca aveau ei probleme sau o ruda si primeau informatii cu ce era de facut. Daca pana de curand, principalii care sunau erau apartinatorii, sotiile, care incercau sa obtina inormatii, in ultima perioada, principala categorie care suna sunt parintii de adolescenti care beau alcool.Da, asa isi calmeaza ei anxietatea. Pana la urma alcoolul functioneaza ca un calmant. Ma revolta pana la cer aceasta opacitate a Ministerului Sanatatii care speram sa nu se continue in mandatul ministrului Voiculescu fata de domeniul sanatatii mintale., asta se vede in orice spital si in orice cabinet de medicina somatica. Oamenii sunt tratati ca niste saci de oase si carne fara suflete, fara emotii si Ministerul Sanatatii se comporta la fel. Oamenii din Romania nu au creier, nu au minte. Faptul ca de un an de zile, Centrul National de Sanatate Mintala functioneaza cu un director contabil spune multe. Nu este acceptabil sa nu ai la nivel formal o institutie functionala, asta mie mi se pare dincolo de orice imaginatie.Nu, nu raspund. Nu am primit nici un soi de reactie. Nu pare sa intereseze, poate sunt excedati, nu-mi dau seama.Pe langa suferinta individuala a fiecaruia dintre noi, societatea romana sufera ca si un organism. Exista modificari la nivel de societate. Cred ca aparitia acestor grupuri extremist-religioase, cumva anti-stiinta, putem sa le vedem, in aceasta confruntare cu pandemia, ca o reactie din partea oamenilor care se simt cumva tradati de stiinta, desi stiinta a facut eforturi extraordinare in aceasta perioada, dupa parerea mea.Vorbiti cu un om vaccinat care este foarte recunoscator ca a putut sa primeasca un vaccin intr-un an de zile.Aici mi se pare ca lipseste o viziune legata modalitatea de a interveni la nivel social cu niste mesaje. Noi nu avem un comunicator ca Fauci (Anthony Fauci, imunolog american, liderul grupului de combatere a coronavirusului din SUA n.r.), vorbim despre o persoana la nivel de om de stiinta, care sa poata sa comunice intr-un mod calm, dar in acelasi timp sa stie ce spune.Oamenii din Romania nu au o fata la care sa se raporteze, care sa li se adreseze cu un ton empatic, care sa fie "domnul doctor", nu domnul colonel sau domnul "manechin in chiloti". Ca interventie psihologica anti-trauma, dar la nivel social, avem nevoie de o persoana si o personalitate care sa aiba credibilitate, calm, caldura, empatie.Din pacate nu avem asa ceva si ne prabusim. Am avea nevoie de campanii de comunicare. Sunt foarte multe interventii care se pot face ca sa le poti da oamenilor un pic de ancora in nebunia aceasta. Din pacate noi tot ce facem este sa numaram vaccinuri. Ar trebui sa gasim o solutie pentru a continua activitatile artistice pentru public. Pentru ca si asta contribuie la acest sentiment de normalitate, de coninuare a unei normalitati pe care o aveam pana acum un an.