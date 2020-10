Eurodeputatii accepta ''burgerii vegani'', nu si iaurturile vegetale

In schimb, eurodeputatii au aprobat un alt amendament care interzice denumirile de ''iaurt'', ''branza'' sau ''crema'' pentru produsele fara lapte de origine animala, inclusiv cele care nu sunt alimentare.De altfel, Curtea de Justitie a UE a interzis deja in urma cu trei ani termeni precum ''lapte de soia'' sau ''branza vegana'', apreciind ca produsele nelactate nu pot avea in denumirea lor ''lapte'', ''unt'', ''branza'' sau ''iaurt''.In urma votului din PE interdictia va fi extinsa si expresiilor comparative, cum ar fi de exemplu ''savoare cremoasa'' sau ''substitut de unt''. Singurele exceptii vor fi cele consacrate de mult timp, precum ''lapte de migdale'', ''lapte de cocos'' sau ''unt de cacao''.Federatia sindicatelor agricole europene Copa-Cogeca a sustinut intens cele doua texte, criticand denumirile de produse ''deconectate'' de compozitia lor si riscurile de confuzie privind valoarea lor nutritionala.La randul lor, reprezentantii crescatorilor de animale au avertizat ca folosirea unor denumiri ca ''burger'' sau carnati'' pentru produsele fara carne poate induce in eroare consumatorii, dar europarlamentarii nu au fost de aceeasi parere.Camille Perrin, de la Biroul european al uniunii consumatorilor, considera ca in privinta ''burgerilor vegani'', denumire acceptata de PE, ''consumatorii nu sunt deloc indusi in eroare asupra naturii vegetale a acestora, intrucat termenul ''vegan'' este semnalat in mod clar''. ''Pacat, in schimb, ca au fost aprobate restrictii inutile asupra alternativelor la produsele lactate (...) Europenii trebuie sa adopte un regim bazat mai mult pe vegetal, pentru sanatatea lor si pentru binele planetei'', adauga ea.De fapt, piata produselor alimentare pe baza de proteine vegetale este in crestere, favorizata de preocuparea de a manca sanatos ori de a reduce poluarea provocata de crescatoriile de animale.Prevederile votate in PE urmeaza sa fie negociate cu statele membre in cadrul Consiliului UE, forma lor finala urmand sa fie stabilita in urma acestor negocieri.Regulile privind denumirile pentru produsele alimentare fac parte dintr-un pachet mai amplu privind politica agricola europeana. Europarlamentari din grupul Verzilor si activisti de mediu, inclusiv suedeza Greta Thunberg , au cerut Parlamentului European sa respinga in intregime acest pachet, despre care afirma ca este insuficient pentru a reduce emisiilor de CO2 din acest sector si pentru a proteja natura in fata efectelor agriculturii intensive.