Euromag regandeste clasicul si il aduce in atentia publicului - cutiile postale se bucura acum de un aer modern!

Diversitatea de marca Euromag

Euromag livreaza oriunde in tara cutii postale prin curier rapid!

Tehnica moderna de vopsire a cutiilor postale - pentru rezistenta sporita!

Informatii cheie despre cutiile postale de la Euromag!

Iata ca Euromag, producator si totodata furnizor de cutii postale, readuce la viata acest tip de produs util oricarei locuinte. Ca o nevoie de adaptare si la vremurile moderne, Euromag propune un concept nou: cutii postale moderne, realizate din materiale inalt calitative prin tehnici de ultima generatie.Cutiile postale raman o necesitate si in zilele acestea in care tot ce inseamna tehnologie de ultima generatie ne inconjoara. Romanii inca au nevoie de cutii postale bloc cum la fel de mult au nevoie si de aviziere si chiar de suporturi pentru materiale publicitare. Toate aceste produse fac parte din stocul de la Euromag.Pentru ca vorbim de diversitate la capitolul cutii postale si celelalte produse aferente, nu se poate ca beneficiile sa nu fie pe masura. Totul incepe de la inscriptionarea gratuita a numerelor. Euromag ofera acest serviciu complet gratuit pentru publicul ce alege sa achizitioneze cutii postale din cadrul magazinului oficial euromag.ro, direct din stoc sau la comanda.Colaborarea cu Euromag vine la pachet cu o serie insemnata de beneficii. Vorbim despre livrarea intr-un timp optim prin curier rapid. In plus, cei interesati pot beneficia si de cutii postale realizate la comanda.Pentru realizarea cutiilor postale, pentru sporirea aspectului modern al acestora, expertii Euromag apeleaza la un proces tehnologizat de vopsire. Este vorba despre aplicarea vopselei pulbere in camp electrostatic. Aceasta tehnica prezinta un mare avantaj: stratul de vopsea aplicat pe suprafata cutiilor postale nu este gros, nu crapa, nu se cojeste si, in fine, vorbim de mai multe sanse ca vopseaua sa reziste foarte bine, uniforma pe toata suprafata, in timp.Dupa cum am enuntat si anterior, publicul poate beneficia de cutii postale la comanda de la Euromag. In acest sens, acestea pot avea dimensiunile dorite de clienti.Insa, indiferent de dimensiuni, cutiile postale sunt fabricate din tabla negra decapata. In partea superioara a usii cutiei postale exista clasica fanta de acces decupata. In partea de jos a usii, cutia postala prezinta mici fante inclintate ce iau rol de vizor - proprietarul nu mai este nevoit sa deschida usa pentru a vedea daca il asteapta sau nu o corespondenta.Pentru ca siguranta trebuie sa fie deplina atunci cand vorbim de cutiile postale, yala celor disponibile pe euromag.ro este din otel cromat, deci extrem de rezistenta. Categoria de accesorii pentru cutii postale este o completare de interes pentru public. Aici regasesc cei interesati dibluri de diferite dimensiuni, magneti pentru prinderea afiselor pe avizier, usi de schimb pentru cutiile postale, dar si yale de schimb pentru cutiile postale. Preturile sunt in raport optim cu tot ce tine de calitate.Gama de cutii postale pentru bloc cuprinde nu mai putin de 24 de modele. Acestea difera in functie de numarul usilor, dar si in functie de nuanta imprimata. Vorbim de nuante de gri, bej, gri cu maro, bej cu maro, dar si maro clasic. Bineinteles, la cerere, cutiile postale pot dispune si de alte culori. Mai multe detalii in acest sens regasesc cei interesati direct in cadrul magazinului oficial euromag.ro.Cutiile postale inca raman o necesitate, iar aici nu ne referim doar la propria locuinta, ci si la complexurile rezidentiale sau de anumite spatii comerciale, sedii de firma etc. Astfel de produse permit acces rapid si facil la orice tip de corespondenta, va permit inca sa va bucurati de abonamentele la revistele preferate, fara sa depindeti in vreun fel de curier sau postas pentru a va inmana direct corespondenta.La vremuri noi, cutiile postale se adapteaza si ele. In scarile de bloc pot fi preferate cele compacte, stilul fiind unul comun pentru toti locatarii. Euromag produce tipurile de cutii postale dorite, standard sau personalizate. Detalii in cadrul paginii oficiale.