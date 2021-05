Conditiile in care va avea loc Eurovision, intr-un an pandemic. Fara masca, cu candidati inchisi in "baloane speciale"

Candidatii vor fi inchisi intr-un "balon special".Artista din Franta Barbara Pravi, adesea comparata cu Edith Piaf, se afla in fruntea pronosticurilor cu melodia "Voila" si ar putea aduce Hexagonului prima victorie in 44 de ani. Ea este urmata de reprezentanta din Italia, apoi Malta.In conditiile in care vaccinarea permite tarilor europene sa ridice treptat restrictiile sanitare, Regatul Tarilor de Jos a autorizat oficial participarea publicului la eveniment la finalul lunii aprilie."A gazdui Eurovision in aceasta perioada speciala nu este o responsabilitate pe care nu sa nu o luam in seama", a asigurat directorul executiv al concursului Martin Oesterdahl.Editia 2020 a Eurovision a fost anulata pentru prima data in istoria competitiei din cauza pandemiei.O deceptie pentru Regatul Tarilor de Jos care a castigat dreptul de a organiza concursul ca urmare a victoriei lui Duncan Laurence in 2019. Acea editie a fost urmarita de 182 de milioane de telespectatori.Pentru spectatorii obisnuiti sa vada pe ecran o mare de steaguri si artisti din lumea intreaga, editia 2021 promite sa fie diferita.Daca majoritatea concurentilor, din 39 de tari, vor face deplasarea pana la Rotterdam, altii, precum cel din Austria, vor participa prin intermediul unei inregistrari video.Delegatiile nationale vor fi supuse la fata locului la reguli riguroase, inclusiv separarea strict fata de public si obligativitatea efectuarii unui test la fiecare 49 de ore."Numarul de participanti a fost redus considerabil. Delegatiile sunt mult mai mici", a explicat producatorul executiv al concursului, Sietse Bakker.Saptamana trecuta, organizatorii au transmis delegatiilor atentionari dupa ce au aparut imagini cu artisti care imbratiseaza jurnalisti.Sala de spectacole Ahoy Arena va primi 3.500 de spectatori pentru finala, cele doua semifinale, de marti si joi, si la cele sase repetitii generale. Acest lucru reprezinta 20% din capacitatea spatiului.Eurovision face parte din seria de evenimente-test lansata de autoritatile olandeze pentru a studia felul in care adunarile de acest tip se pot desfasura in siguranta in ciuda Covid-19. De la inceputul crizei anul trecut , tara, care numara putin peste 17 milioane de locuitori , a inregistrat mai mult de un milion si jumatate de cazuri de Covid-19 si 17.000 de decese din cauza acestei maladii. Sase milioane de doze de vaccin au fost administrate.In afara de constrangeri sanitare, concursul va fi un spectacol cu multa culoare, cu personalitati si tensiuni nationale.Cantareata Barbara Pravi din Franta s-a aratat "mandra si nerabdatoare" sa participe la concurs. Franta nu a mai castigat concursul din 1977, de la victoria lui Marie Myriam.Inainte de concurs, cantareata din Malta, Destiny Chukunyere, in varsta de 18 ani, a atras atentia cu melodia "Je me casse" Sony Music cu care a semnat un contract in aprilie.Melodia feminista "Femme russe", propusa de Manija, a fost condamnata de conservatorii din Rusia.La randul sau, Cipru a fost nevoit sa-si apere reprezentanta in fata Bisericii Ortodoxe, revoltata de "versurile satanice" ale piesei.Nu este pentru prima data cand evenimentul starneste provocari la nivel mondial.Editia 2017 s-a desfasurat in Ucraina pe fondul tensiunilor cu Rusia, in timp ce organizarea concursului in Israel, acum doi ani, a starnit numeroase contestari din partea militantilor si artistilor pro-Palestina.Ceremonia "Turquoise Carpet" de deschidere a Eurovision 2021 va avea loc duminica, la Rotterdam, iar imagini in premiera vor fi difuzate la Telejurnalul orei 20.00 de la TVR 1.Romania este reprezentata la Rotterdam de Roxen, cu melodia "Amnesia". Roxen va concura in prima semifinala Eurovision, care va avea loc pe 18 mai. Ea va fi al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam. A doua semifinala va avea loc pe 20 mai, iar marea finala, sambata, 22 mai.