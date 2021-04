Evacuare de urgenta la Spitalul de Ortopedie Foisor. Arafat: "Avem nevoie de paturile de terapie intensiva"

"Spitalul Foisor are o sectie de Terapie Intensiva de 21 de paturi si are 200 de paturi pe oxigen. Avea sub jumatatea sectiei de Terapie intensiva ocupata", a aratat Raed Arafat Potrivit primelor informatii, 20 de pacienti sunt transferati la alte spitale , iar altii sunt externati."Spitalul Foisor, astazi, dupa o analiza a situatiei din Bucuresti, s-a luat decizia de tranformare a lui in spital pentru COVID. Situatia astazi in unitatile de primiri urgente este serioasa, pentru ca astazi dimineata (...) a trebuit sa trimitem pacienti din Bucuresti in alte zone, chiar cu un avion militar", a explicat, vineri seara, seful DSU, Raed ArafatEl a spus ca va fi pus in functiune un al treilea TIR de ATI, dar in continuare sunt pacienti care au nevoie de terapie intensiva."Maine dimineata spitalul trebuie sa primeasca pacienti COVID. Unii pacienti sunt trimisi la alt spital, altii sunt externati, pentru ca nu au probleme. Normal ca trebuie sa evacuam. Ordinul nu a fost transmis la ora 18:00, ci cu cateva ore mai devreme. Avem nevoie de paturile de terapie intensiva, sunt 21 de locuri acolo, erau ocupate doar jumatate. La Pipera nu putem sa facem terapie intensiva, acolo e pentru cazuri usoare. Deja am semnat ordinele de detasare a personalului medical.In acest moment nu mai avem in vedere evacuarea unui spital. Evacuarea se putea face mai devreme, dar a trebuit dusa munca de lamurire cu conducerea spitalului. Medicii de acolo au decis cine pleaca acasa, nu s-a luat decizia intr-un birou.Noi discutam despre Foisor inca de ieri, dar azi la pranz s-a luat decizia. Noi speram sa se stabilizeze situatia in urmatoarele doua saptamani, dar, din nefericire, sunt tot mai multe cazuri de terapie intensiva." a declarat medicul Raed Arafat.