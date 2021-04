Radioul national, stindardul ambarcatiunii care ia apa pe zi ce trece

M. Eminescu - Geniu pustiu, 1868

Ar fi fost de asteptat ca in astfel de conditii extreme sa existe o reactie, in special din partea radiourilor care ar fi trebuit macar formal sa dea semnale clare de sprijin. Ar fi contat mai mult pentru moral. Poate parea putin, dar in asemenea imprejurari, ce e mai important decat moralul?Au fost cateva exemple de sprijin, dar extrem de putine. Majoritatea radiourilor sunt afaceri private, cu contracte etc, dar imi e greu sa cred ca nu isi dau seama de comunitatea barcii.M-as fi asteptat ca radioul national sa fie stindardul acestei ambarcatiuni care ia apa pe zi ce trece. Nu am cunostinta de vreun anunt de sprijin clar formulat al acestei institutii. M-am interesat chiar la cativa oameni care lucreaza in cadrul Radiodifuziunii Romane. NIMIC.De mai bine de 20 de ani urmaresc cu atentie felul in care radioul national actioneaza pentru respectarea statutului sau, care are, firesc, in prim plan promovarea valorilor romanesti. Am scris cateva scrisori vremelnicilor conducatori ai respectivei institutii, arareori primind raspuns si atunci cand l-am primit acela a fost de un formalism desuet conform tonului dispretuitor pe care il au cei ce cred ca autoritatea functiei le da competenta.Avand in vedere ca in ultimul an am avut mai mult timp liber decat mi-as fi dorit, am ascultat respectivele posturi si am ajuns la urmatoarele concluzii:1. Radio Romania Actualitati se mentine in zona Saormei cu de toate, foarte mult "kitsch+up" autohton sau strain, un radio care, asemenea Prea-Impuscatului din decembrie, vrea sa se adreseze "tutulor", desi reclamele difuzate au ca tinta, aproape in totalitate, persoanele mature sau cu varste inaintate.2. Daca la R.R.A. procentul obligatoriu din lege (40%) pare sa fie aproape de legalitate, la Radio Romania Cultural el nu atinge nici 20%. Pentru siguranta am mai intrebat colegi de breasla ca sa vad cum au evoluat castigurile din drepturi de autor sau de interpretare in aceasta perioada. Doar unii dintre cei ce au lansat material recent au simtit o crestere si ea buna mai mult pentru moral.Acum doi ani am adresat o rugaminte conducerii radioului national in care solicitam publicarea lunara a playlisturilor pe site-ul institutiei. Nu am primit nici macar un raspuns formal.De ani de zile presa scrisa nu e interesata de fenomen. Majoritatea celor de aici au un dispret prost mascat fata de muzica romaneasca. Daca i-ai pune sa-si citeasca in engleza articolele scrise in romana, putinii romani care stiu bine engleza s-ar distra copios.De 12 ani sunt antrenor de voce la RockSchool. Periodic am testat felul cum inteleg textul elevii mai maricei care spun ca au cunostinte avansate de engleza, unii cu note maxime la testul Cambrige. Rezultatul e ceata deasa, gheata la mal. Daca nu vad textul scris, nu inteleg mare lucru nici macar din textele cu dificultate medie."Oamenii nostri, zic eu, sunt de-un cosmopolitism sec, amar, sceptic - ba si mai mult: au frumosul obicei de-a iubi orice-i strain, de-a uri tot ce-i romanesc. Noi am rupt-o cu trecutul fie ca limba, fie ca idee, fie ca mod de-a privi si a cugeta; caci altfel n-am putea trece in ochii Europei de natiune civilizata."Incepand din 1990 sunt o droaie de scrieri care ne tot arata in ce stare suntem ca natiune. Foarte putine sunt cele care propun ceva, fie si minimal asa cum incerc eu aici.Consider ca printr-o muzica de calitate se poate creste nivelul cultural, mai ales in zona medie care este cea mai extinsa si cea mai importanta. As putea detalia pentru ministrul educatiei.Daca tot avem atatia analfabeti functionali, de ce sa nu oferim lucruri de calitate? Daca ai un copil de crescut, il hranesti cu portie fixa? Nu ii oferi ceva mai mult, mai bun gandind ca e mai bine sa aiba de unde alege, ca organismul lui poate stie mai bine de ce are nevoie decat tine ca parinte, chiar specialist nutritionist daca ai fi?De curand am citit un mesaj al Presedintelui Academiei Romane; vai in ce potop traim, cum se mai duc valorile, ce decadere. Vaicareala cu stil, tot vaicareala se numeste. Mi-am adus aminte cum prin 2007 unul dintre cei mai proeminenti membri ai Academiei Germane a dat de pamant cu postul national de radio german.Nu trebuie sa fii academician ca sa trimiti un mail, un sms acestor doua posturi platite de la buget. Daca s-ar aduna un numar decent de semnale, cred ca ar fi benefic si pentru cei in cauza.Cum suspiciunea e la moda, vor fi unii care vor zice "domnul e frustrat fiindca nu este difuzat". Ba, am fost si sunt. Acum mai bine de zece ani, dupa o difuzare primeam de la cunoscuti semnale considerabile. In ultima vreme, s-a intamplat sa nu primesc niciunul, asta chiar la o difuzare in interval de maxima audienta la R.R. Actualitati.