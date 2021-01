Sarbatori religioase - 8 ianuarie

Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. DomnicaGreco-catoliceSf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. DomnicaRomano-catoliceSf. Severin, abateSfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 8 ianuarie.Sfantul Gheorghe s-a nascut in insula Cipru si avea un frate care a intrat in monahism, vietuind in Manastirea Koloman, din apropierea Iordanului.Dupa moartea parintilor sai, Sfantul Gheorghe a ajuns la o manastire din Creta, de aici s-a indreptat la Locurile Sfinte, si in cele din urma la fratele sau, la asezamantul in care acesta se nevoia. Staretul de aici nu l-a primit insa in obstea manastirii, dar l-a incredintat staretului Manastirii Hozeva, unde s-a nevoit in rugaciune si ascultare.Manastirea Hozeva, care acum ii poarta numele Sfantului Gheorghe, adaposteste moastele sale si pe cele ale Sfantului Ioan Iacob de la Neamt - Hozevitul.Manastirea Sfantul Gheorghe Hozevitul, manastire ortodoxa foarte veche, este asezata pe panta abrupta a malului vestic al vaii pustiului Hozeva, care merge paralel cu drumul antic roman ce leaga Ierusalimul de Ierihon. Manastirea este sapata intr-un perete de stanca, pe locul unei stravechi asezari monahale, de la inceputul veacului al V-lea.Tot astazi este pomenita Sfanta Cuvioasa Domnica. Sfanta Domnica s-a nascut in Cartagina, Africa, in timpul imparatului Teodosie cel Mare (379-395). Ajungand la Constantinopol, a fost botezata de catre patriarhul Nectarie (381-397). A intrat in monahism si a fost diaconita la biserica patriarhiei. A trecut la Domnul in timpul imparatului Zenon (474-491), la o varsta inaintata.Citeste si: Alimentarea cu energie electrica se opreste vineri, temporar, in mai multe zone din Bucuresti si Ilfov