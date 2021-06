Pericolul putin cunoscut in timpul furtunilor de vara: "Evitam dusurile si salile de baie". Care este explicatia

Furtunile de vara pot fi periculoase si sunt insotite adesea de descarcari electrice, iar Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta recomanda ca in astfel de situatii sa evitam dusurile si salile de baie, intrucat instalatiile sanitare pot conduce electricitate."Deseori neasteptate, furtunile de vara pot fi periculoase , fiind de multe ori insotite de descarcari electrice.Iata cum ne putem proteja in timpul unei furtuni:Ne adapostim in casa sau, la nevoie, in autoturismInchidem usile si ferestreleEvitam dusurile si salile de baie - conductele instalatiilor pot conduce electricitate", se arata pe pagina de Facebook Totodata, se impune deconectarea aparatelor electronice pentru a nu risca sa fie defectate, mai precizata sursa citata.