Cum au evoluat alocatiile copiilor in Romania. In anul 2000, cei mici primeau echivalentul la vremea respectiva a 3 euro

Evolutie alocatii copii

Ianuarie - noiembrie 2000 - 65.000 de lei vechi (echivalentul la vremea respectiva a trei euro)

Decembrie 2000 - 130.000 de lei vechi (echivalentul la vremea respectiva a cinci euro)

2001 - 130.000 de lei vechi (echivalentul la vremea respectiva a sase euro)

Ianuarie - iunie 2002 - 150.000 de lei vechi

Iulie - decembrie 2002 - 180.000 de lei vechi

2003, 2004 - 210.000 lei vechi

2005, 2006 - 24 de lei

2007 - 25 de lei

Ianuarie - februarie 2008 - 32 de lei

Martie - decembrie 2008 - 40 de lei

2009 - iunie 2015 - 42 de lei

Iulie 2015 - martie 2019 - 84 de lei

Aprilie - decembrie 2019 - 150 de lei

Ianuarie - august 2020 - 156 de lei

Septembrie - ianuarie 2021 - 185 de lei

Februarie 2021 - prezent - 214 lei

Alocatiile in alte tari din Uniunea Europeana

Franta - intre 92 si 185 de euro pe luna, in functie de veniturile familiei. Se adauga o suma de 394 de euro pentru educatia copilului.

Germania - 194 de euro pe luna pentru primul copil, care creste la 200 de euro pentru al doilea si la 225 de euro pentru urmatorii.

Italia - 141 de euro pe luna.

Austria - 114 euro pana la trei ani, 122 de euro pana la 10 ani, 141 de euro pana la 19 ani si 191 de euro pana la terminarea studiilor, in cazul in care tanarul opteaza pentru aceasta optiune.

Olanda - 83 de euro pe luna.

Irlanda - 140 de euro pe luna.

Slovacia - 23 de euro pe luna.

Ungaria - 37 de euro pe luna pentru o familie cu un copil. Suma creste daca se nasc mai multi copii.

PSD insista cu marirea alocatiilor la nivelul adoptat in 2020

Inainte de anul 1989, alocatia era diferentiata in functie de veniturile familiei si reprezenta intre 8 si 10% din salariul mediu. In momentul respectiv, cuantumul alocatiilor ajungea la 3,1% din PIB.Alocatia a stagnat la 42 de lei o lunga perioada de timp, sapte ani si jumatate, fiind cel mai lung interval in care nu s-a marit deloc. La momentul respectiv, cu suma aceasta, parintii puteau cumpara cinci caiete si patru litri de lapte. Aveau nevoie de circa trei alocatii pentru o pereche de pantofi si de sase pentru o geaca.In momentul actual, cu 214 lei, parintii le pot cumpara copiilor fie o geaca, fie o pereche de incaltaminte. Daca suma ar fi folosita pentru bani de buzunar, intr-o luna cu 30 de zile, ar insemna circa 7 lei pe zi.Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeana in anul 2020, suma lunara oferita copiilor difera de la tara la tara. In plus, anumite state tin cont de factori precum numarul membrilor din familie, zona de provenienta, varsta sau studii.Partidul Social Democrat a anuntat marti, 8 iunie, intr-o postare pe Facebook , ca va depune un proiect de lege in Parlament pentru majorarea alocatiilor la nivelul adoptat in 2020."Depunem saptamana aceasta in Parlament un proiect de lege care sa oblige guvernul cinic sa majoreze imediat alocatiile la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati. Ce ar mai fi de spus despre decizia celor de la putere de a anula majorarile la alocatiile pentru copii? Trist! ", au transmis social-democratii Pe de alta parte, liberalul Florin Roman declara ca, in multe cazuri in special in mediul rural , acesti bani nu ajung in educatia copiilor ci pe bautura si tigari. Acesta a afirmat, luni seara , ca "foarte multi din zona rurala fac multi copii si alocatia devine principala forma de sursa de venit a familiei, care nu se duce in educatia copilului". Roman afirma ca banii ajung in zona consumului de alcool si tutun, iar oferirea de tichete pentru aliente calatorie, imbracaminte ar putea fi o solutie buna."Vin din Romania reala si va confirm ca ceea ce spuneti dumneavoastra, aceste suspiciuni, exista in special in zona rurala, unde saptamana trecuta discutam, de exemplu, cu un crescator de animale care imi spunea ca nu ii mai vine nimeni la munca, desi pentru zona rurala oferea un salariu bunicel, cazare si produse, doua mese pe zi, pentru ca foarte multi din zona rurala, in special din categoriile vulnerabile, apeleaza la acest procedeu de care vorbiti dumneavoastra, fac multi copii si sigur ca alocatia devine principala forma de sursa de venit a familiei, care nu se duce in educatia copilului, ci se duce de foarte multe ori - sigur, nu trebuie sa generalizam, dar vedem, daca mergem in zona acelor carciumi din sate, care sunt binecunoscute de localnici, ca multi dintre cei care beneficiaza de aceste avantaje, care ar trebui sa mearga strict spre copii, ajung in zona consumului de alcool si tutun sau asa mai departe", a declarat Florin Roman, luni seara, la B 1 TV.