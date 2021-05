Evreii din Germania, subiect de evenimente destinate elevilor, studentilor, profesorilor si publicului larg din Romania si strainatate

Unul dintre aceste proiecte, intitulat "1.700 de ani de istorie si cultura evreiasca in Germania", este organizat de Ambasada Germaniei, impreuna cu Ambasada Romaniei la Berlin si, respectiv, Ambasada Israelului la Bucuresti. Celor trei reprezentante diplomatice li se adauga Fundatia Magna Cum Laude Reut, Fundatia Reut si Complexul Educational Laude-Reut, una dintre cele mai vechi si mai cunoscute institutii private de invatamant din tara noastra.Aceasta serie de evenimente culturale de elita se va bucura de invitati de prestigiu: diplomati, personalitati culturale de prim rang si artisti din Germania si Romania. De asemenea, sunt asteptati sa participe elevi si cadre didactice ale unor mari universitati si licee publice si private din Romania, Germania si Israel. Participarea este gratuita, iar inscrierile sunt deschise pentru toti iubitorii de istorie, cultura si arta. Acestia sunt asteptati sa se inscrie cu numele, datele de contact si profesia la adresa: 1700ani@laude-reut.ro.Pe langa ocazia de a afla detalii extraordinare despre contributia evreilor la istoria si cultura germana, participantii la eveniment isi vor putea trece numele, printr-un mesaj, in cartea de marturii a evenimentului, ce va fi lansata in cadrul receptiei de final. De asemenea, acestia vor primi cartea in format fizic, cu titlu gratuit.Seria evenimentelor va fi deschisa pe data de 11 mai, printr-un program de muzica si teatru cu creatii ale unor muzicieni si autori evreo-germani, insotit de prezentarea unor momente si monumente istorice din Germania. Programul muzical va fi sustinut de Orchestra Metropolitana Bucuresti, in timp ce momentele teatrale sunt realizate de actrita Maia Morgenstern si echipa Teatrului Evreiesc de Stat, iar segmentul de istorie ii va avea ca prezentatori pe profesorul Adrian Cioroianu si pe ambasadorul Emil Hurezeanu de la Berlin. Vor urma conferinte despre legaturile culturale evreo-germane din muzica (15 iunie), arta (20 octombrie), urmate de o a patra conferinta, de final (16 noiembrie). Ulterior, in primavara anului 2022 va fi lansata cartea cu marturiile participantilor, in cadrul unei receptii oficiale gazduite de Ambasada Germaniei in Romania.Prezentarea detaliata a evenimentului, lista conferintelor si informatii privind inscrierea puteti gasi aici: https://www.laude-reut.ro/2021/05/05/1700-de-ani-de-istorie-si-cultura-evreiasca-in-germania-321-2021/