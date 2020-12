In ce conditii e legal sa nu porti masca. Ce ne invata cazul Sosoaca

Cazul Diana Sosoaca

Potrivit ordinului 874/2020 emis de Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, masca de protectie este obligatorie, pe durata starii de alerta, in spatiile publice deschise, inchise, comerciale si la locul de munca. Exista, insa, mai multe exceptii de la obligativitatea portului mastii de protectie. Acest risc trebuie, insa, evaluat de medicul de medicina muncii al unitatii.Printre categoriile de persoane exceptate de la regula se numara persoanele care sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare, angajatii care sunt singuri in birou, persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau conditii de munca solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta etc).Prezentatorii TV si invitatii acestora se numara si ei pe lista exceptiilor, cu conditia respectarii distantei de trei metri intre persoane. Vorbitorii in public, in spatii interioare se regasesc si ei pe lista, cu conditia respectarii distantei de trei metri intre persoane, doar in cazul in care nu se afla mai mult de 16 persoane in incinta. Copiii cu varsta mai mica de cinci ani sunt ultima categorie exceptata de la obligativitatea purtarii mastii de protectie, potrivit ordinului 874/2020 Senatoarea AUR, Diana Sosoaca, avocat de profesie, a aparut in plenul Senatului, in timpul sedintei de luni, 21 decembrie, fara masca de protectie, invocand o adeverinta care o scuteste de aceasta obligativitate. DSP a stabilit ca documentul nu este valabil, iar Sosoaca va trebuie sa mearga la cabinetul de Medicina Muncii din Senat, pentru a obtine documentul, iar pana atunci sa poarte masca.Senatoarea a anuntat ca a facut plangere penala si vrea sa se afle ce institutii au dat publicitatii actele sale medicale care contineau date confidentiale, inclusiv adresa si bolile de care sufera.