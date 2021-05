Medicul Vasi Radulescu: Exercitiul fizic regulat te ajuta sa dezvolti mai multi anticorpi in urma vaccinului anti-COVID

"De-a lungul a 35 de studii clinice randomizate independente - standardul de aur pentru dovezi stiintifice - activitatea fizica regulata a dus la cresterea nivelului de anticorp imunoglobulina IgA. Acest anticorp acopera membrana mucoasa a plamanilor si a altor parti ale corpului in care pot patrunde virusuri si bacterii.Activitatea fizica regulata creste, de asemenea, numarul de celule T CD4 +, care sunt responsabile pentru alertarea sistemului imunitar in cazul unor antigene straine si cresterea raspunsului acestuia. Totodata, vaccinurile par mai eficiente daca sunt administrate dupa un program de activitate fizica. O persoana care practica in mod regulat activitate fizica este cu 50% mai susceptibila sa aiba un numar mai mare de anticorpi dupa vaccin decat o persoana care nu este activa" scrie dr. Radulescu pe pagina de Facebook Exista trei mecanisme prin care activitatea fizica ajuta organismul in lupta cu bolile infectioase:- In primul rand, protejeaza impotriva factorilor de risc de infectie severa si fatala. Persoanele active fizic sunt mai putin susceptibile de a dezvolta obezitate, diabet, afectiuni respiratorii si cardiovasculare.-Activitatea fizica reduce, de asemenea, stresul si inflamatia cronica, prin urmare, scade probabilitatea de reactii anormale ale organismului. Majoritatea deceselor provocate de COVID-19 si pneumonie au fost rezultatul unui raspuns inflamator necontrolat.-In cele din urma, sistemul nostru imunitar este mai puternic daca suntem activi fizic.