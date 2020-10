Experienta traita de un barbat infectat cu COVID-19, care a stat in picioare 12 ore in curtea spitalului: "Daca nu ai inspiratia sa-ti iei apa, nu ai ce face. Nu ai mancare, nu ai nimic"

"Suprizele"

Acesta a atras atentia auspra inexistentei conditiilor de asteptare in spital, dar si asupra mobilizarii Directiei de Sanatate Publica (DSP) in a emite decizia de izolare . "Eu nu ma mir ca in Romania se moare de asa ceva", spune acesta, potrivit Turnul Sfatului Barbatul a povestit ca si-a facut un test pentru a putea pleca la in vizita la fiul sau in Viena. El a mers sa se testeze la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Surpriza a venit in momentul in care testul a iesit pozitiv, omul fiind asimptomatic.Acesta povesteste ca dupa aproximativ o zi jumatate a fost sunat de o persoana din cadrul DSP Sibiu, care i-a spus ca trebuie sa mearga la spital pentru investigatii amanuntite. Si-a facut un bagaj mic, pentru orice eventualitate si a plecat spre spital. De la DSP a fost sunat in jurul orei 12.00, iar la spital a ajuns in jurul orei 14.00."Acolo incepe adevarata epopee si cu cei de la DSP de unde a trebuit sa primesc o decizie de carantinare si cu cei de la spital. Am ajuns la spital acolo unde se face triajul. Vreau sa va spun ca trebuie sa stai afara, desi este octombrie si vremea s-a racit considerabil.", povesteste pacientul.Dupa analizele de sange au urmat razele la plamani, investigatie care a mers repede, dar, totul s-a oprit, din nou, la cabinetul medicului infectionist."Ajuns la spital la ora 14.00 am iesit de la medicul infectionist la ora 21.30. Am asteptat foarte mult pana am intrat la medic, iar cei care au ramas, am inteles ca au scapat dimineata", mai spune barbatul.Din fericire nu au fost identificate probleme in controalele facute, iar medicul a decis ca nu necesita internarea si ca poate merge acasa sa stea in carantina. Teoretic. Practic, pentru a putea parasi spitalul, barbatul avea nevoie de o decizie eliberata de cei de la DSP."Cu toate ca medicul a decis ca pot pleca acasa, pentru a face asta avem nevoie de o decizie de la DSP, care ar fi trebuit sa ajunga in doua ore, dupa cum mi-au spus cei de acolo. La 12 si 10 minute noaptea m-au anuntat ca nu mai soseste decizia si ca trebuie sa astept pana dimineata. M-am suparat si am plecat acasa. M-am intors a doua zi dimineata dupa decizie si am suportat mustrarea din partea doctorilor, dar n-as mai fi putut sa stau. Mi-a fost frig toata ziua, iar daca as fi ramas ar fi trebuit sa astept in fata, afara. Ne spuneau ca este cortul acela de triaj, dar ce sa faca mai bine de 40 de oameni cati eram intr-un cort cu trei paturi. Cand am ajuns acasa a trebuit sa stau in apa fierbinte ca sa-mi revin. Eu nu ma mir ca in Romania se moare din cauza asta. Eu n-am simptome, dar dupa ziua de ieri am ajuns sa fiu racit. Nu ma mir ca suntem printre primele tari din Europa la cazurile de morti, daca asa se face triajul la noi", spune barbatul.In ceea ce priveste masurile de preventie, omul spune ca acestea se respectau si toti oamenii purtau masti, dar dupa zece ore de stat, mastile acelea erau doar de forma. El a avut inspiratia sa aiba o alta masca in buzunar si a putut sa si-o schimbe."Am stat in picioare 12 ore. Nu ti se ofera absolut nimic. Nu primesti nici macar un pahar cu apa. Daca nu ai inspiratia sa-ti iei apa, nu ai ce face. Nu ai mancare, nu ai nimic. Nici nu vreau sa ma gandesc ce se intampla daca afara ploua", incheie barbatul.Directorul Spitalului Clinic Judetean Sibiu, Liliana Coldea, spune ca principalul factor al aglomerarii si al timpului mare de asteptare este numarul mare de cazuri din ultimele zile. Medicul mentioneaza faptul ca sunt multe etape prin care un pacient trebuie sa treaca, de la investigatii, radiografii si tomografii toracice si pana la dezinfectarea aferenta fiecarui pas."Asa ajungem ca pacientul sa stea foarte multe ore pana cand avem, ca sa spunem asa, o imagine completa a pacientului, cu analize, cu radiografii si cu un computer tomograf toracic. Acestea sunt problemele", spune Liliana Coldea pentru sursa citata.In ceea ce priveste conditiile de asteptare si faptul ca oamenii stau pe unde pot, directorul spune ca este constienta si de acest aspect."Stiu, asa ii vad si eu, dar asta din cauza faptului ca sunt foarte multe cazuri pozitive, pentru ca, daca ar fi un numar de 30 de cazuri, poate ar fi altfel gestionata situatia. Ieri au fost 88 de cazuri. Va dati seama ca volumul a fost de aproape trei ori mai mare decat intr-o zi in care, ne-am obisnuit, cu numarul de cazuri", mai spune Coldea.Intrebata daca s-a luat in calcul posibilitatea de a crea un spatiu de asteptare care sa ofere conditii pacientilor managerul a asigurat ca urmeaza aducerea unui container cu incalzire si spatii de asteptare."Asa cum exista acel container pentru registratura si preluat pacienti, da, am luat in calcul ca in locul unde este acum cortul amplasat si in care sunt pusi pacientii COVID, sa fie adus un container care va fi incalzit, va avea spatii de asteptare, astfel incat sa putem sa asigura toate conditiile si sa reducem timpul de asteptare, pentru ca toti pacientii sa fie multumiti. De fapt, asta este ideea, dar trebuie sa ne gandim ca nu avem decat doi medici infectionisti care consulta. Ganditi-va ca ei au peste 100 de pacienti. Incep lista de la 6.00 sau 6.30 si o termina in jur de 12.30, 13.00, dupa care isi pregatesc tot ce au de pregatit, dupa care consulta. Va imaginati ce incarcatura si ce munca este pe un medic infectionist si noi avem doar doi. Si de asta trebuie sa tinem cont", a mai spus Liliana Coldea.Reprezentantii DSP spun ca emit deciziile de izolare in mai putin de 24 de oreCu privire la deciziile de izolare emise de Directia de Sanatate Publica, reprezentantii institutiei spun ca acestea sunt eliberate in mai putin de 24 de ore."Deciziile de izolare a persoanelor testate pozitiv, ce au incheiat evaluarea starii de sanatate si au primit recomandarea medicului de a sta in izolare, DSP le emite in mai putin de 24 de ore", este raspunsul dat de cei de la DSP prin Andreea Stefan, purtator de cuvant al Prefecturii Sibiu.