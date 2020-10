VIDEO Experimentul unui politist. Ce alcoolemie ai dupa ce te dezinfectezi cu spirt si sufli in etilotest: "Va recomand sa solicitati recoltarea de mostre biologice"

Subcomisarul Octavian Pertea, fostul adjunct al Politiei Municipiului Beius, acum ofiter in cadrul Biroului Rutier din Oradea, a facut experimentul. Inainte de a se urca in autoturism, a suflat in etilotest, care a indicat valoarea "0".Politistul s-a urcat in masina si si-a dezinfectat mainile si documentele cu spirt, astfel incat sa fie vapori de alcool in autoturism, dupa care a facut un test pasiv si unul activ, cu aparatul alcooltest, pentru a verifica daca sunt detectati vaporii de alcool. Alcoolul a fost detectat atat in testul pasiv, dupa ce a suflat spre aparat, cat si in cel activ, dupa ce a suflat in etilotest, indicand o alcoolemie de 0,26 mg/l. La al treilea test, aparatul a indicat o alcoolemie de 0,16 mg/l."Mare grija cat spirt consumati cand va dezinfectati si cu ce produse va dezinfectati pentru ca riscati sa faceti cateva drumuri la Politie. Va recomand sa solicitati recoltarea de mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei din sange. Mare atentie, noi suntem oricum obligati sa luam in calcul aceasta valoare, chiar daca ne aratati sticluta cu spirt, ca tocmai v-ati dezinfectat. Daca sunteti sigur ca nu ati consumat alcool, va conducem la cea mai apropiata unitate spitaliceasca, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei", a explicat politistul.