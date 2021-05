Expertii in sanatate critica decizia de renuntare la mastile de protectie pentru nevaccinati: "Relaxarea pentru toti va duce la scaderea ritmului de vaccinare"

"corect = renuntarea la masti pentru cei vaccinati (CDC in SUA), incorect = renuntarea la masti in exterior pentru toata lumea (Romania).Daca le dai studentilor un test si le dai 10 tuturor, indiferent daca au invatat 10 ore sau nu au invatat deloc - nimeni nu va mai invata nimic pentru testul urmator.Liderii nostri nu au curajul si responsabilitatea sa ia deciziile corecte, sunt prea preocupati sa nu se supere oamenii! Relaxarea purtarii mastii pentru toti va duce la scaderea ritmului de vaccinare si va induce ideea falsa ca lucrurile au revenit la normal!Relaxarea regulilor doar pentru cei vaccinati ar fi dus la confirmarea comportamentului responsabil (vaccinarea) si i-ar fi stimulat pe restul sa se vaccineze", scrie Chereches pe Facebook Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, 13 mai, dupa sedinta de lucru cu premieru l si cu mai multi ministri pe tema pandemiei, ca din 15 mai se elimina purtarea mastii in exterior, cu unele exceptii si se elimina restrictiile de circulatie de noapte, precum si restrictiile referitoare la programul magazinelor. In Statele Unite doar persoanele vaccinate pot iesi fara masca in aer liber. Oficialii federali din domeniul sanatatii au informat joi ca americanii care sunt complet vaccinati impotriva coronavirusului pot inceta sa mai poarte masti sau sa mentina distanta sociala in majoritatea mediilor interioare si exterioare, indiferent de dimensiune.Romania a ajuns la coada clasamentului european privind situatia vaccinarii, iar la categoriile de varsta de peste 50 de ani pur si simplu nu figureaza cu informatii. Desi maratoanele din Capitala si alte mari orase au fost prezentate drept un succes, numarul celor vaccinati cu prima doza de abia depaseste 50.000 de persoane, restul fiind la rapel.In Romania, situatia este departe de a fi buna - doar 12,7% din populatie e vaccinata cu ambele doze, iar 21,4% cu o doza, ceea ce plaseaza tara pe locul 3 din coada, dupa ea mai fiind Letonia (11,9%) si Bulgaria (11,3%). Mai exact, Romania se afla pe locul 26 la vaccinare in UE.In ce priveste vaccinarea persoanelor peste 60 de ani, potrivit datelor analizate de Europa Libera pana in acest moment a fost imunizata cu ambele doze aproximativ 20% din populatia de aceasta varsta.