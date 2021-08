Explicații de la MAI privind noile buletine electronice. Reacția oficialilor în disputa „GEN” vs „SEX” VIDEO

„În ceea ce privește cartea electronică de identitate, de la momentul respectiv în transparență decizională s-a precizat explicit în anexă că acest document, pentru proiectul pilot, va conține mențiunea gen. Dar tot proiectul la momentul respectiv, acum HG, stabilește că sunt două opțiuni: feminin și masculin. Nu există niciun fel de altă intervenție.Pe de altă parte, având în vedere că actul de identitate are ca funcție principală stabilirea identității persoanei și legitimarea dar are și o funcție secundară – este document de călătorie. În aceste condiții, suntem obligați să respectăm regulamentul UE 1157/2019. Acest regulament stabilește niște condiții esențiale. În primul rând, niște elemente de identificare vizuală stabilite de Uniune, respectiv steagul UE pentru acest document cu care cetățenii își pot exercita dreptul la liberă circulație.(...)Pentru identificarea națională am păstrat stema națională. Pe documentul de identitate simplu observați steagul României și stema națională.Proiectul de document cu steagul UE a fost lansat în proiectul pilot, cealaltă simplă urmează să o lansăm probabil în următoarele 4 luni”, a declarat oficialul din MAI.Președintele PNL Sector 4 Pavel Popescu s-a arătat nemulțumit miercuri de faptul că pe noile cărți de identitate electronice termenul „sex” a fost înlocuit cu „gen”. Critici asemănătoare au adus și conducerea partidului AUR.„Eu cred și sper din suflet că trecerea cuvântului «GEN» în loc de «SEX» pe specimenul de CI făcut public e doar o gravă eroare din partea autorităților. Eroare pe care desigur, o vor repara”, a scris Popescu, într-un postare pe Facebook Aproape aceleași critici le-au adus și reprezentanții partidului AUR, care susțin că obiectivul modificării cărților de identitate este de a „reeduca populația”.„Întrebări legitime cu privire la noile buletine: De ce nu apare tricolorul? De ce a fost înlocuit SEX cu GEN? De ce nu a existat o dezbatere publică înainte de a începe emiterea noilor buletine? Este acesta încă un pas înainte spre ștergerea identității naționale și reeducarea populației?”, a transmis marți AUR, printr-un comunicat.