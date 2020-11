Exploatarile forestiere si zonele de depozitare a deseurilor vor fi urmarite prin satelit. Ministerul a lansat licitatia pentru sistemul care va descoperi ilegalitatile

Aflat intr-o vizita in judetul Arad, ministrul a declarat, intr-o conferinta de presa, ca documentatia licitatiei a fost transmisa miercuri pentru publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)."O sa folosim sateliti civili si nu numai pentru ca sa scanam intreg fondul forestier si pentru ca sa primim alerte ori de cate ori constatam ca dispare din coronamentul copacilor. Sistemul ne va alerta in mod automat si vom putea sa trimitem de urgenta Garda Forestiera sau alte institutii ale statului pentru a verifica. Intentionam sa folosim hartile satelitare nu doar la combaterea taierilor ilegale de paduri, ci si la depistarea depozitelor ilegale de deseuri, la depistarea zonelor in care se incendiaza in mod ilegal deseuri si chiar la monitorizarea exploatarilor de balast din Romania, pentru ca acuratetea satelitului este una extrem de mare, ne pot comunica date cu o rezolutie pana la jumatate de metru pe pixel", a declarat ministrul Mediului.El nu a putut preciza cand va deveni operational programul, aratand ca totul depinde de momentul in care se va incheia procedura de achizitie a serviciilor.Ministrul a precizat, totusi, ca acest contract va fi semnat in prima faza pentru o perioada de doi ani.Totodata, Mircea Fechet a anuntat ca o noua aplicatie mobila va fi disponibila pentru combaterea taierilor ilegale de paduri."De la 1 februarie va intra in functiune o noua aplicatie prin care se va combate taierea ilegala de paduri. Va permite in timp real oricarui cetatean sa verifice suta la suta daca un transport de lemn este legal sau nu este legal, fata de ceea ce se intampla in trecut, cand existau probleme cu transportul multiplu, probleme de falsificare a datelor de transport, acum totul va fi electronic suta la suta, avizele de transport se vor emite electronic, actele de punere in valoare se vor emite electronic, fiecare transport de lemne va fi fotografiat cu cel putin patru fotografii la plecare si la sosirea la destinatie, va fi monitorizat GPS in timp real", a spus ministrul.El a adaugat ca orice cetatean va putea interoga aplicatia de mobil: "Va introduce numarul de inmatriculare al transportului respectiv si va primi in timp real fotografii, va primi traseul pe care respectivul transport trebuie sa il urmeze, ora la care a plecat si ora la care trebuie sa ajunga".De asemenea, ministrul a punctat ca "este un sistem construit de la zero, folosind ca punct de plecare exact metodele prin care se fura lemnul" si ca spera sa fie foarte eficient.Mircea Fechet s-a referit si la "radarul balastierelor", o aplicatie similara cu cea pentru paduri."Aplicatia mobila care va gestiona acest lucru copiaza foarte mult aplicatia pe care o avem referitoare la gestionarea padurilor. Practic, folosind radarul balastierelor, orice persoana fizica se poate pozitiona prin coordonate GPS si poate interoga in timp real baza de date a Ministerului pentru ca sa poata sa verifice daca o exploatare de piatra de balastiera se face legal sau ilegal, afland in timp real acest lucru, fara a mai fi nevoie sa faca adrese catre minister, Apele Romane sau alte institutii ale statului. In masura in care constata ca se exploateaza intr-un perimetru si nu exista acte de legalitate pentru acea exploatare, poate sa anunte de urgenta Politia sau alte organe ale statului (...) Este un fenomen cu care ne confruntam la nivel national si pe care incercam sa-l gestionam cat de bine putem", a spus ministrul.El a precizat ca aceasta aplicatie este in testare, dar nu a putut spune de cand va fi functionala.