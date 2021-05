Explozie la o unitate de colectare a uleiului uzat din Ramnicu Valcea. Doua persoane au decedat VIDEO

ISU Valcea a precizat ca deflagratia s-a produs la o unitate de colectare a uleiului uzat, aflata in aceeasi curte cu fabrica de pavele."Nu au legatura una cu cealalta. Unitatea are ca profil de activitate colectarea uleiului uzat. Explozia a avut loc la un recipient in care se aflau produse bituminoase", a mai precizat ISU Valcea.Urmeaza sa se faca cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care a avut loc deflagratia.La locul exploziei intervin echipaje de la ISU si Ambulanta Valcea.