Care a fost cauza exploziei de la incineratorul de deseuri din Prahova. Doua dosare penale sunt deja deschise

Potrivit Biroului de Presa al instutiei, in hala unde functioneaza incineratorul "s-a produs o explozie a unor butelii de propan, urmata de un incendiu major". Concluziile preliminare vin sa sustina suspiciunile conform carora un angajat al Eco Burn a ales sa-si puna capat vietii provocand o explozie in cladirea unde erau depozitate ilegal deseurile periculoase.Pompierii prahoveni au reusit sa stinga incendiul dupa mai bine de 35 de ore de la izbucnirea lui. Dificultatea interventiei a constat in faptul ca tavanul halei s-a prabusit partial dupa deflagratie, iar structura constructiei a fost si ea afectata. Pompierii nu au putut interveni cu apa decat de la exterior, pentru ca exista pericolul real ca hala sa se prabuseasca.In plus, din cauza tonelor de deseuri depozitate haotic, apa nu putea ajunge in toate colturile cladirii, astfel ca toata noaptea focul a ars mocnit.Reamintim ca in cursul diminetii de joi, o echipa a ISU Prahova a patruns in hala incendiata unde a descoperit ramasitele umane ale unui barbat . Se presupune ca este vorba despre angajatul ECO BURN care amenintase in repetate randuri ca-si va pune capat zilelor in acest mod, fara sa fie luat in seama de colegi sau de familie.Politia urmeaza sa extraga ceea ce a mai ramas din cadavrul omului din hala, pentru ca ramasitele umane sa fie duse la Institutul de Medicina Legala pentru prelevare de probe AND in vederea stabilirii identitatii. In paralel au fost prelevate probe si de la domiciliul muncitorului, urmand ca acestea sa fie comparate.In cauza au fost deschise doua dosare penale, unul pentru disparitie de persoane si cel de-al doilea pentru distrugere.