Rezultate Loto 6 din 49 si Joker. Numerele extrase duminica, 11 aprilie

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7 milioane lei (peste 1,43 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,6 milioane lei (peste 528.600 de euro).Numerele castigatoare extrase duminica, 11 aprilie:Loto 6/49: 12 17 4 44 11 27Loto 5/40: 34 38 35 31 16 5Joker: 6, 4, 24, 45, 33 + 8Noroc: 1 0 9 8 2 5 0Super Noroc: 9 8 3 6 0 5Noroc Plus: 4 8 6 4 9 7La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 24,47 milioane lei (peste 4,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 822.400 de lei (peste 167.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,42 milioane lei (aproximativ 289.000 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 401.000 de lei (peste 81.400 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 57.400 de lei (peste 11.600 de euro).