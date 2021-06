Rezultate Loto 6 din 49 si Joker. Numerele extrase duminica, 20 iunie

Campania Promotionala TE VACCINEZI SI CASTIGI

Loto 6/49:Loto 5/40:Joker:Noroc:Super Noroc:Noroc Plus:La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,74 milioane de lei (aproximativ 354.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,77 milioane lei (peste 360.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,73 milioane de lei (peste 5,83 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 249.600 de lei (aproximativ 50.700 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de peste 115.000 de lei (aproximativ 23.400 de euro).La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 299.500 de lei (peste 60.800 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 93.300 de lei (aproximativ 19.000 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 125.000 de lei (peste 25.400 de euro).In perioada 14-27 iunie 2021, Loteria Romana organizeaza campania promotionala TE VACCINEZI SI CASTIGI, in sustinerea programului national de vaccinare impotriva virusului COVID-19.Pentru aceasta campanie, care se desfasoara in toate agentiile loto, Loteria Romana pune in joc premii in bani in valoare totala de 100.000 de lei, dupa cum urmeaza: un premiu in valoare de 50.000 de lei si 5 premii a cate 10.000 de lei fiecare.Astfel, pentru fiecare bilet jucat la oricare dintre jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 in perioada 14-27 iunie 2021 jucatorii vor primi cate un talon gratuit de participare la tragerea la sorti.Talonul completat cu datele solicitate se va depune in perioada 14-27 iunie 2021, inclusiv in oricare din urnele special amenajate in cadrul agentiilor loto.Tragerea la sorti va avea loc duminica, 4 iulie 2021.