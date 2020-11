Fabrica de decoruri a Teatrului National Timisoara, unica in Romania, va primi finantare de la Ministerul Culturii

"La fabrica de decoruri se vor demara in viitorul apropiat investitii de 560.000 de lei in prima faza, pentru achizitionarea de echipamente strict necesare pentru diversificarea tipurilor de decoruri pe care cei de la TNTm le fac in aceast obiectiv, iar anul viitor se vor achizitiona utilaje de mare anvergura asistate de calculator, care vor putea sa debiteze diverse materiale, de la lemn pana la metal si polistiren, astfel incat fabrica noastra sa furnizeze decoruri pentru toate institutiile de cultura din tara si din strainatate, care sunt interesate de aceste aspecte. Este o investitie nu doar in sectorul cultural timisorean, ci creeaza si premisele unei extinderi a activitatii si a cresterii numarului de angajati de acolo, avand urmari pozitive asupra zonei noastre", a declarat presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, intr-o conferinta de presa desfasurata miercuri.A doua investitie derulata de Ministerul Culturii in Timisoara este Sala 2 a TNTm, fost manej imperial, pentru transformarea intr-un spatiu deschis activitatii teatrale, pe care teatrul timisorean doreste sa-l extinda si sa-l utilizeze corespunzator. Se va face inaltarea salii si vor fi achizitionate rampe care sa ridice scena hidraulica, pentru a da o complexitate actului artistic.Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu , a vizitat, miercuri, fabrica de decoruri si Sala 2 a TNTm de la Timisoara. Oficialul a promis ca aceste investitii vor fi finantate de anul viitor, respectiv la Sala 2 vor fi alocate 30 de milioane de lei, iar la fabrica de decoruri, aproape 6 milioane de lei.Unul dintre primele proiecte manageriale ale directoarei TNTm, Ada Hausvater, se refereau la un concept nou privind productia decorurilor de teatru, in conditiile in care atelierele Teatrului National Timisoara aveau nevoie stringenta de o alta locatie, date fiind spatiile improprii din Palatul Culturii.Proiectul "Atelierele si fabrica de decoruri" a demarat in anul 2007, iar in toamna anului 2010 au inceput lucrarile de constructie propriu-zise, care au presupus realizarea unei hale cuprinzand o zona de productie, o zona de montaj si o zona administrativa, a unei hale de depozitare si a centralei termice. Atelierele si fabrica de decoruri au fost date in folosinta in anul 2013.Potrivit reprezentantilor TNTm, atelierele si fabrica de decoruri sunt construite pe principiile crearii unui flux tehnologic coerent, prin instalarea unei linii performante de productie si asamblare care sa traverseze toate etapele de creare a decorurilor de teatru si sa satisfaca productia interna, dar si comenzi externe.In prezent, atelierele si fabrica de decoruri onoreaza strict functia de a asigura decorurile pentru spectacolele Teatrului National Timisoara, dar intampina dificultati privind dotarile tehnice si de personal necesar.