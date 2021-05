Fabrica de tigari clandestina, descoperita de politisti in Dolj. Cum faceau contrabandistii rost de tone de tutun

Potrivit unui comunicat de presa, incepand cu luna decembrie 2018 si pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, a fost constituit si a actionat un grup infractional organizat , din care faceau parte cetateni romani, moldoveni si ucraineni.Cu ocazia cercetarilor efectuate s-a stabilit faptul ca, in cursul anului 2019, in judetul Dolj, contrabandistii au pus in functiune o fabrica clandestina de producere si ambalare de tigarete contrafacute, prin folosirea unor marci inregistrate.Ulterior, tigaretele au fost puse in circulatie, prin diverse persoane, pe piata interna si in tari din Europa, "fara intocmirea de documente legale, prin sustragerea de la plata accizelor ce s-ar fi datorat bugetului de stat, daca activitatile respective s-ar fi realizat in cadrul unui antrepozit fiscal autorizat, cu respectarea legislatiei fiscale si comerciale", potrivit sursei citate.Totodata, s-a stabilit faptul ca, materia prima si materialele necesare fabricarii tigaretelor au fost procurate de la societati de profil din Bulgaria si introduse in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, fiind disimulate in alte categorii de marfuri, ori declarate sub regim vamal de tranzit catre alte tari ale U.E.In urma perchezitiilor, au fost ridicate aproximativ 50 de tone de tutun vrac, o linie de tocat, fermentat, maruntit si uscat tutun, o tiparnita, materiale si materii prime folosite in procesul de productie, asamblare si ambalare a tigaretelor, respectiv foite, filtru, staniol, adeziv, blanchete, avand aplicate desene similare cu marci cunoscute de tigarete.De asemenea, au fost ridicate un generator, care ar fi fost utilizat pentru a evita consumul mare de energie electrica de la furnizori (pentru a nu se descoperi activitatea ilicita), 2 ansamble auto formate din cap tractor si semiremorca, o autoutilitara (care ar fi fost folosite pentru transportul tutunului si a materialelor necesare prelucrarii acestuia) si 5 autovehicule.In plus, in timpul actiunii, au fost depistati si 4 muncitori de nationalitate ucraineana, care s-ar fi ocupat de procesul de productie a tigaretelor.Sase persoane au fost retinute, iar alti trei membri ai gruparii au fost plasati in control judiciar.