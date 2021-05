Peste 150 de familii evacuate de urgenta in urma inundatiilor din Satu Mare VIDEO

Precipitatiile au depasit 50 de litri pe metru patrat, iar in cateva ore apa scursa de pe versanti a umplut casele si curtile oamenilor si a distrus tot ce a gasit in cale. 60 de case au fost afectate, iar oamenii au ramas pe drumuri.49 de gospodarii au fost distruse de ape si in satul Hurezu Mare, iar o bucatarie de vara a fost daramata la pamant. Cei doi proprietari care se aflau in casa au fost scosi de salvatori pe geam in ultimul moment.In satul Stana, un pod provizoriu a fost distrus de viitura, iar localnicii au ramas izolati. MInistrul Mediului , Tanczos Barna, a fost in zona si le-a promis oamenii afectati de inundatii ajutor guvernamental."M-am sfauit astfel incat sa primiti un ajutor si sa puteti reface aici ce se poate reface. O sa fie, din pacate, si constructii care nu vor rezista", a spus ministrul Mediului.Si judetul Hunedoara o ploaie torentiala de o ora a inundat centura orasului Devei, iar soferii au fost nevoiti sa treaca cu masinile prin suvoaiele de apa.