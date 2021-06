Familii izolate in Neamt dupa ce s-a rupt un podet din lemn. Acestea au refuzat evacuarea

"In localitatea Negulesti din comuna Piatra Soimului, 4 familii (7 persoane dintre care o persoana de 80 de ani si un bebelus) au ramas izolate in urma ruperii unui podet din lemn, peste paraul Iapa. Persoanele izolate nu au solicitat asistenta medicala", a transmis ISU Neamt.Pompierii s-au deplasat la fata locului cu o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, o autospeciala complexa pentru interventie si un autoturism de serviciu.La locul evenimentului se aflau primarul comunei si membri din cadrul SVSU Piatra Soimului."Pompierii, cu ajutorul autospeciale de interventie si salvare de la inaltime, au trecut pe malul drept al paraului Iapa si au dus paine si lapte praf. Toate persoanele izolate au refuzat evacuarea din gospodarii. Misiunea a avut un grad ridicat de risc deoarece deplasarea peste parau s-a facut pe sub o linie electrica de medie tensiune", au precizat pompierii.