In ce consta "pachetul minim de servicii" pentru familiile defavorizate. Anuntul facut de ministrul Muncii si Protectiei Sociale

"Vom stabili tot prin lege un pachet minim de servicii care se adreseaza cu precadere copiilor si familiilor vulnerabile. Si pentru ca tot campania nationala destinata categoriilor vulnerabile a aratat ca serviciile de asistenta sociala nu sunt suficiente si nici eficiente, ne propunem sa intarim capacitatea acestora, mai ales in mediul rural si sa asiguram personalul necesar, cu pregatirea adecvata", transmite Raluca Turcan pe Facebook sambata, de Ziua Internationala a Familiei.Masura va fi luata in conditiile in care una dintre concluziile campaniei nationale destinate beneficiarilor de ajutor social arata ca familiile monoparentale si familiile cu multi copii sunt printre cele mai vulnerabile categorii din Romania."Ne-am propus sa regandim asistenta sociala pentru ca statul sa poata furniza sprijin consistent, de la asistenta medicala, consiliere educationala, pana la consiliere pentru integrare pe piata muncii pentru adultii apti de munca din aceste familii", mai scrie ministrul Muncii in postarea de pe reteaua de socializare.