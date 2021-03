Pacientii de la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, lasati in frig de o avarie la instalatia de incalzire

Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu a declarat ca o teava de alimentare cu agent termic s-a fisurat vineri dupa-amiaza, astfel ca a fost sistata furnizarea caldurii la etajele pavilioanelor spitalului."Am contractat o firma specializata in instalatii de incalzire pentru a remedia avaria in cel mai scurt timp. Instalatia este veche, iar deficientele pot aparea in momente total neprevazute. Pacientii nu au stat in frig, temperaturile fiind de confort termic. Au fost doar unele sectoare afectate, iar pentru acele sectoare s-au gasit masuri alternative", a afirmat managerul unitatii medicale, Florin Rosu, potrivit news.ro Rosu a mai spus ca nu a fost necesara mutarea pacientilor in alte saloane. In spitalul de Boli Infectioase din Iasi sunt tratati in prezent doar pacienti cu Covid-19.