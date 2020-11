Fara parada de 1 Decembrie la Ploiesti. Primaria consulta cetatenii privind locul de desfasurare a ceremonialului militar

"Edilul-sef al orasului nostru s-a intalnit, astazi, cu comandantul Garnizoanei Ploiesti, pentru a discuta despre organizarea ceremoniilor care vor avea loc, la Ploiesti, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Reamintim ca, avand in vedere situatia pandemica la nivel national, adunarile publice se pot organiza cu maxim 100 de persoane. Prin urmare, s-a stabilit ca traditionala parada de 1 Decembrie sa nu se mai desfasoare, anul acesta. Astfel, va avea loc doar ceremonialul militar, care va include si depuneri de coroane", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Primariei Ploiesti.Municipalitatea ia in calcul organizarea acestor manifestari in perimetrul din fata statuii Libertatii, amplasata in rondul din fata sediului primariei."Facem apel la ploiesteni sa inteleaga ca dorim sa aniversam impreuna Ziua Nationala a Romaniei, dar in conditii de siguranta. Administratia locala este direct interesata de opinia cetatenilor pe aceasta tema. Astfel, persoanele care au alte propuneri legate de locul desfasurarii acestui important eveniment le pot transmite in atentia noastra prin intermediul adresei de email a Primariei municipiului Ploiesti comunicare@ploiesti.ro sau prin pagina de Facebook a institutiei noastre https://www.facebook.com/ploiestiprimarie", mentioneaza sursa citata.Citeste si: Raed Arafat: Ziua Nationala, marcata fara defilari, fara activitati intense