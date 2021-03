Tanar de 22 de ani din Olt retinut pentru c-ar fi intretinut relatii sexuale cu o adolescenta de 13 ani. Copila era data disparuta de parinti

Dupa ce mama fetei a alertat politistii, copila a fost gasita intr-un autoturism, pe varianta ocolitoare OG 6 a municipiului Caracal, impreuna cu doi tineri in varsta de 22 si 23 de ani, ambii din comuna Studina.Desi fata le-a spus politistilor ca nu a fost victima vreunei infractiuni, oamenii legii au continuat cercetarile iar acum este intocmit si un dosar penal."A fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate. De asemenea, la data de 14 martie, tanarul de 22 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, acesta fiind banuit si de savarsirea infractiunii de act sexual cu un minor, urmand a fi propuse masurile legale impotriva acestuia. Tanarul a fost introdus in Centru de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt", au transmis reprezentantii IPJ Olt, citati de editie.ro