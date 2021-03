Ororile prin care a trecut o copila de 13 ani, abuzata sexual de mama si de tatal sau timp de cinci ani. Parintii fetei au fost retinuti

Copila si-a facut curaj si a povestit ororile prin care trece, la DGASPC Timis. Reprezentantii acestei institutii au anuntat Politia, iar politistii au facut vineri o perchezitie la familie."Imediat cum am fost sesizati cu privire la acest caz s-a intervenit in regim de urgenta si copilul a fost securizat in secunda urmatoare, in prezent urmand sedinte de consiliere psihologica si de psihoterapie pentru a depasi pe cat se poate acele momente si a fi mai bine. Cazul este inca in cercetare, nu pot sa dau foarte multe detalii. Ceea ce este important este faptul ca este securizata si ca facem tot posibilul sa o ajutam sa fie bine", a declarat Smaranda Marcu, purtator de cuvant DGASPC Timis.Tatal, un barbat de 44 de ani, si-a abuzat sexual propria fata inca de cand aceasta avea opt ani. Mama fetei, in varsta de 40 de ani, a facut si ea acelasi lucru in perioada 2019 - 2020.Cei doi parinti au fost retinuti si urmeaza sa fie dusi in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzati de viol in forma continuata, agresiune sexuala, rele tratamente aplicate minorului si corupere sexuala.