Este oficial: elevii din Romania vor da note profesorilor. Cum arata formularul pe care il au de completat

"De 1 iunie am semnat un ordin de ministru cu metodologia de feedback din partea elevilor. A se intelege foarte bine - parerea elevilor este esentiala, ii ascultam. Avem o rugaminte foarte importanta - sa nu confunde vreodata rolul elevului cu rolul profesorului. In niciun caz nu poate fi confundat rolul elevului cu cel al profesorului. Am observat o dorinta a unor elevi de a da note profesorilor. Nu asa se face", a spus ministrul.Potrivit ordinului, elevii de gimnaziu, cei din invatamantul profesional si liceenii vor primi cate o fisa la sfarsitul fiecarui semestru, dupa incheierea situatiei scolare.Feedbackul este anonim si optional.Elevii se vor referi exclusiv la activitatea didactica de predare-invatare-evaluare.Fiecare diriginte va anunta ziua in care va strange fisele de la elevi, completate in format online sau fizic. Ulterior, dirigintii le trimit documentele profesorilor vizati. Cadrul didactic analizeaza rezultatele, iar la inceputul anului scolar discuta cu elevii situatiile problematice pe care le-au semnalat, potrivit ordinului semnat.Directorul unitatii de invatamant poate solicita rezultatul procesului de analiza.Orice elev poate sesiza eventuale nereguli.In fisa pe care o au de completat, elevii trebuie sa noteze fiecare dintre cele 16 afirmatii cu o nota de la 1 la 5. Fiecarei note ii este atribuit un calificativ - 1 inseamna "in foarte mica masura", iar 5, "in foarte mare masura".Totusi, ministrul Educatiei precizeaza ca acest lucru nu inseamna ca elevul va da nota profesorului.Potrivit acestuia, feedbackul reprezinta un "instrument" pe care profesorul il foloseste pentru a-si imbunatati metoda de predare in functie de ceea ce "percepe" elevul."Feedbackul este un instrument pe care profesorul il foloseste pentru a-si imbunatati metoda de predare in functie de ceea ce percepe elevul . Nicidecum nu este o posibilitate ca elevul sa dea nota profesorului. Acel instrument este destinat exclusiv profesorului care colecteaza acest feedback", a explicat Cimpeanu.