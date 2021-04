Doua femei au vrut sa fure din supermarket kaizer si l-au ascuns sub fuste

Politistii de la Burdujeni au fost chemati la fata locului de catre dispecerul de serviciu, care le-a povestit oamenilor legii cum stau lucrurile, punand la dispozitie si imaginile video surprinse de camerele de supraveghere.S-a ajuns la concluzia ca cele doua femei au mers mai intai la raionul de patiserie, de unde au luat 6 cozonaci pe care i-au pus in cosul de cumparaturi. Mai apoi, cele doua au mers la raionul de mezeluri, de unde au luat 6 bucati de kaizer, pe care le-au ascuns sub fuste. Au mers la casa, unde au platit doar cei 6 cozonaci.Politistii nu au reusit sa recupereze marfa furata, in valoare de 175,77 de lei, iar reprezentantii supermarketului au precizat ca se constituie parte civila in procesul care va urma. Cele doua femei s-au ales cu dosare penal si sunt cercetate pentru furt.