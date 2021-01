O femeie a vrut sa isi opareasca sotul cu apa. Politistii au emis un ordin de protectie pentru barbatul abuzat

Barbatul le-a povestit politistilor ca in timp ce se aflau in casa, intre cei doi a izbucnit un conflict verbal, din aceasta cauza sotia acestuia incercand sa-l opareasca, potrivit Monitorul de Suceava In urma unei evaluari a conflictului din locuinta celor doi soti, s-a constatat ca la sfarsitul anului trecut, barbatul a mai formulat o plangere penala fata de sotia acestuia.De aceasta data, politistii au emis ordinul provizoriu de protectie pentru 5 zile, o hotarare a instantei de judecata urmand sa confirme si sa prelungeasca in acest interval acest ordin.